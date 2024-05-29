Тардиф о пересмотре рейтинга ИИХФ из-за 2-го места России: «Это будет обсуждаться Координационным комитетом»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой рейтинги ЧМ по хоккею Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф подтвердил, что ИИХФ обсудит систему подсчета очков в рейтинге команд.

После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных.

Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

Позднее президент Федерации хоккея Финляндии высказался о возможности пересмотра рейтинга ИИХФ.

«Да, это будет обсуждаться Координационным комитетом ИИХФ, который внесет предложение в совет ИИХФ в конце августа», – сказал глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

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3 комментария
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Консилиум еще соберите клоуны))
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В свое время отменили круговую систему чемпионатов мира, так как практически постоянно побеждала сборная СССР. В настоящее время чемпионат мира напоминает игры на кубок. В данной ситуации ИИХФ что-нибудь наверняка придумает, чтобы опустить сборную России ниже. В глобальном смысле этот рейтинг в настоящее время для сборной России не имеет ни малейшего смысла.
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да пофиг вообще. все равно, когда на основе этого рейтинга идет посев групп на чм или отбора ои, эти призраки там не рассматриваются.
не понимаю, че шумиху подняли.
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