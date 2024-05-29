Тардиф о пересмотре рейтинга ИИХФ из-за 2-го места России: «Это будет обсуждаться Координационным комитетом»

Люк Тардиф подтвердил, что ИИХФ обсудит систему подсчета очков в рейтинге команд.

После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных.

Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

Позднее президент Федерации хоккея Финляндии высказался о возможности пересмотра рейтинга .

«Да, это будет обсуждаться Координационным комитетом ИИХФ, который внесет предложение в совет ИИХФ в конце августа», – сказал глава Международной федерации хоккея .