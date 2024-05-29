«Спартак» хочет от «Авангарда» 30 млн рублей и права на Мирошниченко за Заседу (Алексей Шевченко)

Теги Авангард Спартак Химик Воскресенск возможные переходы Вашингтон КХЛ ВХЛ Алексей Шевченко Матвей Заседа деньги Иван Мирошниченко Хоккей

«Спартак» рассчитывает на 30 млн рублей от «Авангарда» за Матвея Заседу.

Помимо денежной компенсации, московский клуб хочет получить права на Ивана Мирошниченко из «Вашингтона», сообщает журналист Алексей Шевченко.

24-летний Заседа провел в минувшем сезоне 13 матчей за «Спартак» и набрал 7 (2+5) очков.

В «Химике» из ВХЛ за 36 матчей он набрал 30 (15+15) баллов. В плей-офф – 6 (4+2) очков в 13 играх.

Форвард находится в статусе ограниченно свободного агента. Ранее стало известно, что он намерен покинуть клуб.

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1 комментарий
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Значит Заседа засядет в Химике снова.Слишком не равноценная компенсация.
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