«Спартак» хочет от «Авангарда» 30 млн рублей и права на Мирошниченко за Заседу (Алексей Шевченко)

«Спартак» рассчитывает на 30 млн рублей от «Авангарда» за Матвея Заседу.

Помимо денежной компенсации, московский клуб хочет получить права на Ивана Мирошниченко из «Вашингтона», сообщает журналист Алексей Шевченко.

24-летний Заседа провел в минувшем сезоне 13 матчей за «Спартак» и набрал 7 (2+5) очков.

В «Химике» из ВХЛ за 36 матчей он набрал 30 (15+15) баллов. В плей-офф – 6 (4+2) очков в 13 играх.

Форвард находится в статусе ограниченно свободного агента. Ранее стало известно, что он намерен покинуть клуб.