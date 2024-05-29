Верхэге об игре против Шестеркина в плей-офф: «Он один из лучших вратарей лиги, он здесь не просто так»
Картер Верхэге высказался об игре против вратаря Игоря Шестеркина.
Голкипер «Рейнджерс» отразил 37 из 40 бросков в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Флориды» (2:3 ОТ, 2-2).
«Очевидно, что он один из лучших вратарей лиги, и он здесь не просто так.
В каждой команде есть по-настоящему хороший вратарь, и он один из лучших.
Я думаю, суть в том, чтобы усложнить ему жизнь», – сказал форвард «Флориды» Картер Верхэге.
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