Верхэге об игре против Шестеркина в плей-офф: «Он один из лучших вратарей лиги, он здесь не просто так»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Игорь Шестеркин Картер Верхэге Хоккей

Картер Верхэге высказался об игре против вратаря Игоря Шестеркина.

Голкипер «Рейнджерс» отразил 37 из 40 бросков в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Флориды» (2:3 ОТ, 2-2).

«Очевидно, что он один из лучших вратарей лиги, и он здесь не просто так.

В каждой команде есть по-настоящему хороший вратарь, и он один из лучших.

Я думаю, суть в том, чтобы усложнить ему жизнь», – сказал форвард «Флориды» Картер Верхэге.

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