Кожевников о ЧМ-2024: «Россия билась бы за самые высокие места. Вызвали бы наших из НХЛ, взяли сильных парней из КХЛ. Была бы отличная команда»
Александр Кожевников высказался о том, как Россия сыграла бы на ЧМ-2024.
Победу на чемпионате мира одержала сборная Чехии, обыгравшая команду Швейцарии (2:0) в финале.
– Как бы смотрелась наша сборная на минувшем ЧМ по хоккею?
– Бились бы за самые высокие места.
Вызвали бы наших из НХЛ, взяли сильных парней из КХЛ. У нас была бы отличная команда, – считает двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
На ОИ последних двух, да, боролись, но там хоккеистов из НХЛ не было совсем, не считая бывших и будущих))
Такой опыт накопили с белорусами и казахами и помноженную на систему.
Там вообще без шансов.
но...