Кожевников о ЧМ-2024: «Россия билась бы за самые высокие места. Вызвали бы наших из НХЛ, взяли сильных парней из КХЛ. Была бы отличная команда»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался о том, как Россия сыграла бы на ЧМ-2024.

Победу на чемпионате мира одержала сборная Чехии, обыгравшая команду Швейцарии (2:0) в финале.

– Как бы смотрелась наша сборная на минувшем ЧМ по хоккею? 

– Бились бы за самые высокие места.

Вызвали бы наших из НХЛ, взяли сильных парней из КХЛ. У нас была бы отличная команда, – считает двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Если б у бабушки был бы ...
+5
0
+5
Позвали бы ещё ребят из ночной лиги, там я слышал один снайперюга особенно выделяется, голов у него видимо-невидимо, в общем с такой сборной всем бы кранты пришли без вариантов!!!
+7
-2
+5
С 2015 - 2021 РФ показала, за какие высокие места она борется на ЧМ. ) последнее золото в 2014, когда после олимпиады все сильные сборные привезли свои 2 или 3-е составы.
+4
0
+4
а кто официально главный тренер России...если кукушонок .то сомневаюсь
+2
-1
+1
Слишком много «бы» после февраля 22 года
+1
0
+1
Раньше уже пробовали и парней из НХЛ и классных из КХЛ, но последний раз в финале были в 2015 году.
На ОИ последних двух, да, боролись, но там хоккеистов из НХЛ не было совсем, не считая бывших и будущих))
+1
0
+1
Да всем понятно, что вынесли бы всех в одну калитку. На этом тему ЧМ предлагаю закрыть, хватить кормить палату № 6.
0
0
0
Вроде бы большенькие уже, а всё туда же. Один на серьёзных щах утверждает, что были бы в тройке, другой, что были бы в полуфинале, третий, что выше бы четвертьфинала нам ничего не светило, ещё один убеждён, что судя по играм с Белоруссией и Казахстаном, мы готовы обыгрывать Канаду. Этот уверен, что боролись бы за самые высокие места. Даже дети такой хнёй не занимаются. Вместо занятия виртуальным мазохизмом лучше занимались бы реальными вещами. Хотя эти чудо-эксперды на такое не способны.
0
0
0
Ну естественно бились бы за победу.
Такой опыт накопили с белорусами и казахами и помноженную на систему.
Там вообще без шансов.
0
0
0
Кожевников ранее заявлял, что он не будет смотреть ЧМ в Праге. С большей степенью вероятности и не смотрел. Как он может оценивать реальные шансы сборной России, если ни одной игры команд - теоретических соперников нашей сборной, он не видел?
0
0
0
бабушка могла бы купить мопед, модный костюм, взять винцо с коробкой конфет и завалиться в женскую общагу.
но...
0
0
0
А тренером бы Йозе Марино был?! На межгалактическом уровне бы сыграли, охват ТВ аудитории был бы трилиарды человек!!
0
0
0
Главное Ромку к ребятам из НХЛ не подпускать.Не поймут они его мудрёной системы.
0
0
0
Ну зато у него дочка сексуальная .
0
0
0
Интересно кого тренером поставили ? Если тренера кто ска тренеровал, то будет цирк на весь мир.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий