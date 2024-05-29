Кожевников о ЧМ-2024: «Россия билась бы за самые высокие места. Вызвали бы наших из НХЛ, взяли сильных парней из КХЛ. Была бы отличная команда»

Александр Кожевников высказался о том, как Россия сыграла бы на ЧМ-2024.

Победу на чемпионате мира одержала сборная Чехии, обыгравшая команду Швейцарии (2:0) в финале.

– Как бы смотрелась наша сборная на минувшем ЧМ по хоккею?

– Бились бы за самые высокие места.

Вызвали бы наших из , взяли сильных парней из . У нас была бы отличная команда, – считает двукратный олимпийский чемпион .