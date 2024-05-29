Остин Ортега: «В Сан-Франциско потрясающие пейзажи, мосты и острова, вкусная еда. Надеюсь, Владивосток впечатлит меня не меньше»

Теги светская хроника КХЛ Адмирал Питание Остин Ортега Хоккей

Остин Ортега ответил на сравнение Владивостока с Сан-Франциско.

30-летний форвард перешел в «Адмирал» в это межсезонье.

– Владивосток сравнивают с Сан-Франциско – холмы, мосты. Ты был в Сан-Франциско, как тебе?

– Я сейчас всего в двух часах полета от Сан-Франциско. Я слышал, что Владивосток сравнивают с этим городом.

Мне очень понравился Сан-Франциско. Рад возможности увидеть Владивосток и сравнить его с ним. В Сан-Франциско потрясающие пейзажи. Мосты и острова выглядят круто. Кроме этого, там вкусная еда.

Надеюсь, Владивосток меня впечатлит не меньше, – сказал форвард «Адмирала» Остин Ортега.

Новичок «Адмирала» Ортега: «Дженна Ортега мне не сестра. Не знаю, почему это на моей странице в Википедии»

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2 комментария
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Владивосток еще намного лучше чем Сан Франциско
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