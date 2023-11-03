Хайруллин о поражении: «Не было никакой агрессивной игры от «Авангарда». СКА никогда не был в таких позициях. Мы не на своем месте»

Марат Хайруллин считает, что СКА находится не на своем месте в таблице КХЛ.

Хоккеист поделился мыслями о поражении от « » (3:5) в Фонбет чемпионате КХЛ.

– «Авангард» лучше реализовал свои моменты. Мы создавали много моментов, бросали.

Нам нужно лучше реализовывать свои моменты, потому что исход матча решило вот это самое мастерство.

Мне кажется, у соперника не было никакой агрессивной игры.

Мы играли от своей и довольно-таки неплохо. Как я и сказал, нужно просто реализовывать моменты и играть с первой до последней минуты, как во втором и третьем периоде.

– Захар Бардаков был очень недоволен, мягко говоря.

– Да, понятно, что никто не доволен таким результатом. Мы не имеем права так играть. Нам нужно выигрывать и подниматься выше.

– СКА потерпел третье поражение подряд, два из них – дома. Какие выводы можно сделать из сложившихся результатов?

– Главное – быть дружнее, не ругаться между собой, не нести негатив, а наоборот больше работать, изучать ошибки и работать над реализацией на тренировках.

По движению мы неплохо смотримся. Нужно прерывать эту серию и подниматься выше. Сейчас мы не на своем месте.

– Текущее положение СКА в таблице уже настораживает?

– Неприятно, конечно. Думаю, СКА никогда не был в таких позициях. Нужно обязательно подниматься, и как можно выше, – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.