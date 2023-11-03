Хайруллин о поражении: «Не было никакой агрессивной игры от «Авангарда». СКА никогда не был в таких позициях. Мы не на своем месте»

Теги Авангард СКА КХЛ Марат Хайруллин Хоккей

Марат Хайруллин считает, что СКА находится не на своем месте в таблице КХЛ.

Хоккеист поделился мыслями о поражении от «Авангарда» (3:5) в Фонбет чемпионате КХЛ.

– «Авангард» лучше реализовал свои моменты. Мы создавали много моментов, бросали.

Нам нужно лучше реализовывать свои моменты, потому что исход матча решило вот это самое мастерство.

Мне кажется, у соперника не было никакой агрессивной игры.

Мы играли от своей и довольно-таки неплохо. Как я и сказал, нужно просто реализовывать моменты и играть с первой до последней минуты, как во втором и третьем периоде.

– Захар Бардаков был очень недоволен, мягко говоря.

– Да, понятно, что никто не доволен таким результатом. Мы не имеем права так играть. Нам нужно выигрывать и подниматься выше.

– СКА потерпел третье поражение подряд, два из них – дома. Какие выводы можно сделать из сложившихся результатов?

– Главное – быть дружнее, не ругаться между собой, не нести негатив, а наоборот больше работать, изучать ошибки и работать над реализацией на тренировках.

По движению мы неплохо смотримся. Нужно прерывать эту серию и подниматься выше. Сейчас мы не на своем месте.

– Текущее положение СКА в таблице уже настораживает?

– Неприятно, конечно. Думаю, СКА никогда не был в таких позициях. Нужно обязательно подниматься, и как можно выше, – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.

7 комментариев

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Назар Игорь
Можно случайно проиграть 3,4,5,6 игр но не половину сыгранных матчей . С таким составом никакой календарь не помеха, ищите причины провала в своëм коллективе.
+5
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+5
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37old
Я, конечно, не специалист. Я не знаю почему СКА так "низко пал"...но догадываюсь😂
+3
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Machine Head
Вам сегодня выписали индульгенцию на публичное выступление? Я не верю в вашу искренность от слова совсем и для меня совершенно очевидно , что вы все говорите по указке.
+2
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Красная стрела
"никогда не был на таких позициях". Это как Зенит, бабло пришло, распушились. Никогда и на позициях не были.😂Да вы к истокам вернулись, чего уж там
+1
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+1
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pizzatcarizza
Из лидера лиги превратиться в команду вне ПО. Жесть
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Dragon10
Хайруллин думает, что хоккей в стране появился в 2010-х и СКА всегда был высоко. Спишем это на его молодость. В ближайшее время жду высказываний о лучшем хоккее (плохом календаре, плохих судьях, нечестных соперниках...) от водителей замбони и гардеробщиц клуба
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Alex Novatsky
Ответ Назар Игорь
Можно случайно проиграть 3,4,5,6 игр но не половину сыгранных матчей . С таким составом никакой календарь не помеха, ищите причины провала в своëм коллективе.
ну тут народ не обманешь все знают в чём проблема рыба гниёт с головы Как говорится, сила в правде😁
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