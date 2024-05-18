Кирилл Марченко о Ротенберге: «Мы не в ссоре, ничего плохого о нем не думаю. Не считаю правильным комментировать его действия, когда я в НХЛ»
Кирилл Марченко ответил на вопрос о взаимоотношениях с Романом Ротенбергом.
Нападающий выступал за СКА с сезона-2019/20 до сезона-2021/22.
– Что думаете о Романе Ротенберге как о специалисте и человеке? Какие у вас с ним были отношения и как вы относитесь к его решению стать главным тренером?
– У нас были чисто рабочие отношения и никаких конфликтов.
Мы не в ссоре, это говорю вам однозначно. Связь не поддерживаем, но ничего плохого о нем не говорю и не думаю. И он, мне кажется, тоже.
А комментировать его действия, когда я не там, а в НХЛ, не считаю правильным, – сказал нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко.