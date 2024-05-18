Кирилл Марченко о Ротенберге: «Мы не в ссоре, ничего плохого о нем не думаю. Не считаю правильным комментировать его действия, когда я в НХЛ»

Теги СКА Коламбус НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Кирилл Марченко Спорт-Экспресс Хоккей

Кирилл Марченко ответил на вопрос о взаимоотношениях с Романом Ротенбергом.

Нападающий выступал за СКА с сезона-2019/20 до сезона-2021/22.

– Что думаете о Романе Ротенберге как о специалисте и человеке? Какие у вас с ним были отношения и как вы относитесь к его решению стать главным тренером?

– У нас были чисто рабочие отношения и никаких конфликтов.

Мы не в ссоре, это говорю вам однозначно. Связь не поддерживаем, но ничего плохого о нем не говорю и не думаю. И он, мне кажется, тоже.

А комментировать его действия, когда я не там, а в НХЛ, не считаю правильным, – сказал нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Забыл Ромку как страшный сон, зачем о нём разговаривать.
+5
0
+5
А с чего вообще журналист задавал вопрос про взаимоотношения с Ротенбергом ?
+4
0
+4
О Роме или хорошо или ничего кроме правды? 🤫
+3
0
+3
Ротенберг ###
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий