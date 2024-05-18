Никита Зайцев: «КХЛ стала сильной лигой, организация выше, скорости растут. Доигрывать не собираюсь. Доигрывать можно в Испании или Италии»

Теги Чикаго НХЛ КХЛ Никита Зайцев Матч ТВ Хоккей

Никита Зайцев заявил о возросшем уровне в КХЛ.

Защитник может стать неограниченно свободным агентом после контракта с «Чикаго», который завершается 1 июля.

– Удавалось из Северной Америки смотреть лучшие моменты матчей КХЛ?

– А я смотрел последние матчи плей-офф целиком. Знаете, хоккей в КХЛ сильно изменился, стал гораздо быстрее. Это еще и от площадок зависит.

– Игра стала ближе к НХЛ?

– Я бы сказал, что да. Разговаривал со многими ребятами, и у нас общее мнение.

Сама организация в КХЛ стала немного выше. Скорости растут, и саму игру приятно смотреть.

– Если вы решите продолжить карьеру в КХЛ, то приедете сюда доигрывать? Или хотите построить в России новую карьеру?

– Знаете, где бы я ни был, продолжу пахать как лошадь. Я доигрывать точно не собираюсь. Лучше закончить!

Вообще не понимаю этого слова – доигрывать. КХЛ стала довольно-таки сильной лигой. И сюда нужно приезжать, чтобы много работать.

Надо быть готовым для того, чтобы именно играть. Ну а доигрывать можно в Испании или Италии, – сказал Никита Зайцев.

4 комментария
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Похоже в СКА собрался с Ромкой на детском турнире пересёкся. Совпадение-не думаю.
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если б не ламорело со своим сумасшедшим контрактом на 7 лет играл бы никитка в кхл уже года 3-4
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Ответ Алексей Тор
Похоже в СКА собрался с Ромкой на детском турнире пересёкся. Совпадение-не думаю.
к бабке не ходи.
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