Агент Максима Третьяка: «Ведем переговоры с несколькими командами. Рано говорить о конкретике»

Агент Максима Третьяка заявил о переговорах с клубами КХЛ.

Ранее появилась информация, что голкипер может перейти в «Ладу».

«Мы ведем переговоры с несколькими командами, но говорить о какой‑то конкретике рано», – сказал представитель хоккеиста .

Голкипер провел предыдущие четыре сезона в составе «Сочи». Он выступал за команду с сезона-2020/21.

В прошедшем сезоне провел 17 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 3 победы, пропуская в среднем 4,54 шайбы и отражая 88,3% бросков. Вратарь сыграл один матч на ноль.

Вратарь в лиге также играл за рижское «Динамо» и «Адмирал». В общей сложности на данный момент провел 116 игр в регулярных чемпионатах .