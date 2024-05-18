Агент Максима Третьяка: «Ведем переговоры с несколькими командами. Рано говорить о конкретике»
Агент Максима Третьяка заявил о переговорах с клубами КХЛ.
Ранее появилась информация, что голкипер может перейти в «Ладу».
«Мы ведем переговоры с несколькими командами, но говорить о какой‑то конкретике рано», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
Голкипер провел предыдущие четыре сезона в составе «Сочи». Он выступал за команду с сезона-2020/21.
В прошедшем сезоне Максим Третьяк провел 17 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 3 победы, пропуская в среднем 4,54 шайбы и отражая 88,3% бросков. Вратарь сыграл один матч на ноль.
Вратарь в лиге также играл за рижское «Динамо» и «Адмирал». В общей сложности на данный момент провел 116 игр в регулярных чемпионатах КХЛ.