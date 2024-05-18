Агент Максима Третьяка: «Ведем переговоры с несколькими командами. Рано говорить о конкретике»

Теги Лада возможные переходы Шуми Бабаев КХЛ Максим Третьяк Матч ТВ Хоккей

Агент Максима Третьяка заявил о переговорах с клубами КХЛ.

Ранее появилась информация, что голкипер может перейти в «Ладу».

«Мы ведем переговоры с несколькими командами, но говорить о какой‑то конкретике рано», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

Голкипер провел предыдущие четыре сезона в составе «Сочи». Он выступал за команду с сезона-2020/21.

В прошедшем сезоне Максим Третьяк провел 17 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 3 победы, пропуская в среднем 4,54 шайбы и отражая 88,3% бросков. Вратарь сыграл один матч на ноль.

Вратарь в лиге также играл за рижское «Динамо» и «Адмирал». В общей сложности на данный момент провел 116 игр в регулярных чемпионатах КХЛ.

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да кому нужна такая дыра? Его вратарём то трудно назвать. Внучек.
+3
0
+3
Там наверное очередь выстроилась из клубов-все хотят Максимку.
+1
0
+1
О, раз Шуми его агент, значит по-любому за ним очередь из НХЛ, куда он вот-вот перейдет)
0
0
0
Да...в НХЛ Третьяка.Конечно если сам платить будет клубу.в 28 лет сыграть 116 игр в КХЛ это говорит о многом.На внуке природа отдохнула.
0
0
0
Сейчас деда куда нибудь пристроит. По сусекам поскребёт.
0
0
0
Действительно, рановато пока. Подождём сентября
0
0
0
Ночная хоккейная лига его уровень!
0
0
0
Ночная хоккейная лига его уровень!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий