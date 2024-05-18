Гендиректор «Лады»: «Рассматриваем кандидатуру Максима Третьяка. Ведутся переговоры»

Генеральный директор «Лады» рассказал о переговорах с Максимом Третьяком.

«Мы действительно рассматриваем кандидатуру Максима Третьяка. Сейчас ведутся переговоры», – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

Голкипер провел предыдущие четыре сезона в составе «Сочи». Он выступал за команду с сезона-2020/21.

В прошедшем сезоне Максим Третьяк провел 17 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 3 победы, пропуская в среднем 4,54 шайбы и отражая 88,3% бросков. Вратарь сыграл один матч на ноль.

Вратарь в лиге также играл за рижское «Динамо» и «Адмирал». В общей сложности на данный момент провел 116 игр в регулярных чемпионатах КХЛ.