Гендиректор «Лады»: «Рассматриваем кандидатуру Максима Третьяка. Ведутся переговоры»

Теги Лада возможные переходы Александр Чеботарев КХЛ Максим Третьяк Матч ТВ Хоккей

Генеральный директор «Лады» рассказал о переговорах с Максимом Третьяком.

«Мы действительно рассматриваем кандидатуру Максима Третьяка. Сейчас ведутся переговоры», – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

Голкипер провел предыдущие четыре сезона в составе «Сочи». Он выступал за команду с сезона-2020/21.

В прошедшем сезоне Максим Третьяк провел 17 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 3 победы, пропуская в среднем 4,54 шайбы и отражая 88,3% бросков. Вратарь сыграл один матч на ноль.

Вратарь в лиге также играл за рижское «Динамо» и «Адмирал». В общей сложности на данный момент провел 116 игр в регулярных чемпионатах КХЛ.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Легенда Сочи. Лада- подумай.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий