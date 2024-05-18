Форвард «Автомобилиста» Каштанов: «Хотел бы быть похожим по игре на Баркова из «Флориды». Двусторонний центральный нападающий – находка для любой команды»
Артем Каштанов ответил на вопрос о том, на кого равняется из хоккеистов.
– Павел Дацюк, участвующий в тренировочном процессе «Авто» – один из лучших игроков в истории хоккея, в том числе и по отборам шайбы. Он не учил вас этому?
– Конкретно отборы мы не отрабатывали, но Павел Валерьевич в целом очень нам помогает.
Он объясняет такие нюансы хоккея, на которые ты сам бы никогда не обратил внимания.
Павел Дацюк, как и Стефан Да Коста – это люди с феноменальным пониманием игры. Такое ощущение, что они знают в хоккее вообще все.
– Все же стиль игры Павла Дацюка тяжело представить у двухметрового хоккеиста. На кого вы равняетесь?
– Мне нравится определенные компоненты у разных игроков.
Если выделять кого-то одного, то я бы очень хотел быть похожим по игре на Александра Баркова из «Флориды».
Он очень здорово играет в обороне, а мне еще нужно над этим работать.
Такой двусторонний центральный нападающий – ценная находка для любой команды, – сказал нападающий «Автомобилиста» Артем Каштанов.