ЦСКА обменял защитника Ибрагимова в «Трактор» на форварда Яппарова

«Трактор» и ЦСКА произвели обмен хоккеистами.

В результате обмена защитник перешел в « ».

Взамен ЦСКА получил нападающего Ярослава Яппарова.

26-летний Ибрагимов выступал в системе ЦСКА с сезона-2017/18. Он провел 257 матчей и набрал 66 (5+61) очков в составе «Звезды». В составе основной команды ЦСКА набрал 10 (1+9) очков в 74 матчах.

В прошедшем сезоне 20-летний Яппаров он провел два матча в в составе «Трактора». На его счету 45 матчей и 31 (19+12) балл в составе «Белых Медведей» в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге. Также хоккеист сыграл 25 игр за «Челмет» в ВХЛ.