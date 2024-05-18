ЦСКА обменял защитника Ибрагимова в «Трактор» на форварда Яппарова

Теги ЦСКА Трактор переходы КХЛ Марсель Ибрагимов Ярослав Яппаров Хоккей

«Трактор» и ЦСКА произвели обмен хоккеистами.

В результате обмена защитник Марсель Ибрагимов перешел в «Трактор».

Взамен ЦСКА получил нападающего Ярослава Яппарова.

26-летний Ибрагимов выступал в системе ЦСКА с сезона-2017/18. Он провел 257 матчей и набрал 66 (5+61) очков в составе «Звезды». В составе основной команды ЦСКА набрал 10 (1+9) очков в 74 матчах.

В прошедшем сезоне 20-летний Яппаров он провел два матча в КХЛ в составе «Трактора». На его счету 45 матчей и 31 (19+12) балл в составе «Белых Медведей» в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге. Также хоккеист сыграл 25 игр за «Челмет» в ВХЛ.

3 комментария
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