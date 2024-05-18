Роман Ротенберг: «В разных регионах в хоккей играют по разным правилам. Получается эффект государства в государстве, разные правила. Они должны быть едиными»
Роман Ротенберг прокомментировал назначение Михаила Дегтярева министром спорта России.
«Михаил Владимирович полностью погружен в работу Федерации хоккея России. Он является членом нашего правления.
Нам многое предстоит сделать. Например, я часто говорю о проблеме, что в разных регионах России в хоккей играют по разным правилам.
Правила должны быть едиными для всех. Во всех странах так: одно направление – одни правила.
У нас же в каждом регионе получается эффект государства в государстве, разные правила игры в хоккей.
Надо играть на все поле. Это поспособствует правильному развитию хоккея с детских школ», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.