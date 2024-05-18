Роман Ротенберг: «В разных регионах в хоккей играют по разным правилам. Получается эффект государства в государстве, разные правила. Они должны быть едиными»

Теги СКА ФХР КХЛ Министерство спорта России Роман Ротенберг Политика детский хоккей Михаил Дегтярев Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал назначение Михаила Дегтярева министром спорта России.

«Михаил Владимирович полностью погружен в работу Федерации хоккея России. Он является членом нашего правления.

Нам многое предстоит сделать. Например, я часто говорю о проблеме, что в разных регионах России в хоккей играют по разным правилам.

Правила должны быть едиными для всех. Во всех странах так: одно направление – одни правила.

У нас же в каждом регионе получается эффект государства в государстве, разные правила игры в хоккей.

Надо играть на все поле. Это поспособствует правильному развитию хоккея с детских школ», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

8 комментариев
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Нужно играть по Ромкиным самым правильным правилам, а то ишты распоясались там в регионах.
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Летом, например, играют в хоккей 11 на 11 и сферической шайбой. Да еще и без клюшек, ногами. Такое надо, конечно, прекращать. Это вообще не вписывается в СИСТЕМУ!)
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чтобы играть по одним правилам то и бюджеты и возможности должны быть одинаковые
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он министра спорта всегда будет упоминать.он министр по всем видам спорта...
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Надо придерживаться правил, где ска постоянный чемпион. Никто с ними тягаться не сможет, только рос25. Ждем когда заявится эта команда в сезон
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