Ротенберг о детском турнире: «К нам приехали министр Дегтярев, губернатор Московской области и защитник «Чикаго» Зайцев. Спасибо всем спонсорам и лично Миллеру»

Роман Ротенберг открыл детский турнир «Кубок Юнисона».

«Сегодня на арене «Хоккейный город Красногорск» состоялось долгожданное открытие детского международного турнира «Кубок Юнисона».

Ребята 2014 года рождения из «Ак Барса», «Армии СКА», московского «Динамо», «Лады», «Красной Машины Юниор», магнитогорского «Металлурга», «СКА-Стрельны» и школы Руслана Салея (Минск) поборются за трофей.

К нам в гости приехали губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский, президент ХК «Юнисон-Москва» Александр Клименко и защитник сборной России и «Чикаго» Никита Зайцев.

Детских турниров такого уровня у нас в стране пока нет. Будем делать все, чтобы их было как можно больше, ведь это и есть развитие хоккея!

Большое спасибо всем, кто сегодня приехал, всем нашим спонсорам и лично председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Борисовичу Миллеру!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81/3061