Ротенберг о детском турнире: «К нам приехали министр Дегтярев, губернатор Московской области и защитник «Чикаго» Зайцев. Спасибо всем спонсорам и лично Миллеру»

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Роман Ротенберг открыл детский турнир «Кубок Юнисона».

«Сегодня на арене «Хоккейный город Красногорск» состоялось долгожданное открытие детского международного турнира «Кубок Юнисона».

Ребята 2014 года рождения из «Ак Барса», «Армии СКА», московского «Динамо», «Лады», «Красной Машины Юниор», магнитогорского «Металлурга», «СКА-Стрельны» и школы Руслана Салея (Минск) поборются за трофей.

К нам в гости приехали губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский, президент ХК «Юнисон-Москва» Александр Клименко и защитник сборной России и «Чикаго» Никита Зайцев.

Детских турниров такого уровня у нас в стране пока нет. Будем делать все, чтобы их было как можно больше, ведь это и есть развитие хоккея!

Большое спасибо всем, кто сегодня приехал, всем нашим спонсорам и лично председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Борисовичу Миллеру!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81/3061

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10 комментариев
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Всегда Миллера благодарит, как-же это мерзко выглядит.
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Хоть бы про турнир что-нибудь рассказал, хотя и не смотрел его скорее всего. А вот языком пройтись между булок важных персон - это наш Ромка всегда, пожалуйста.
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Это ужас какой-то
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В чем заключается особый уровень турнира?
В том, что на него приехали попиарится несколько прохвостов?))
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Случайно Ротенберг мл.не играет?
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О как... То есть губернатор Московской области приехал в Красногорск в гости к Ротенбергу?
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В баню пойдут.
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