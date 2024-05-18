Михаил Бирюков о Даугавиньше: «Неприятно читать. Каспарс всегда говорил о России в восторженных тонах. Никогда не слышал, как он говорит на латышском»

Теги Сборная Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш Михаил Бирюков КХЛ Динамо Санкт-Петербург Хоккей

Михаил Бирюков прокомментировал высказывание Каспарса Даугавиньша.

Нападающий сборной Латвии ранее заявил: «Никогда больше не поехал бы играть в Россию. Я большой патриот, гордый латыш. Отношения между странами не очень хорошие».

«Неприятно такое читать от человека, который много лет прожил в России, создал здесь для своей семьи хорошую подушку и, насколько я знаю, купил дом в Латвии.

Конечно, он заслужил эти деньги. Это бесспорно. Хороший парень, всегда был душой компании. Мы очень много времени проводили вместе.

Никогда не слышал, как Каспарс говорит на латышском. Он идеально говорит по-русски. Это один из легионеров, который умеет отлично читать и писать по-русски, который говорит без акцента.

Среди своих одноклубников Каспарс всегда говорил о России только в восторженных тонах. Его семье здесь было очень комфортно», – сказал спортивный директор петербуржского «Динамо» Михаил Бирюков.

5 комментариев
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надо было в конце ещё удивлённо спросить: А что случилось то?
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