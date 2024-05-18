Ротенберг о назначении Дегтярева: «Добьемся успехов, как на ОИ-2018. Прорабатываем механизмы по детскому хоккею – налоговые льготы для строительства инфраструктуры»
Роман Ротенберг оценил назначение Михаила Дегтярева министром спорта России.
«Для нас это очень важно. В свое время мы вместе с Михаилом Владимировичем проделали очень большую работу.
Многие об этом не знают, но он помог нам поехать на золотую Олимпиаду в Корее. Была проделана огромная работа, чтобы туда попасть – в этом заслуга Михаила Дегтярева.
Видна его любовь к хоккею, к спорту, честность и спортивный принцип – это про Дегтярева. Вместе мы будем развиваться.
В первую очередь – детский хоккей. У нас есть разные механизмы, которые мы прорабатываем.
Например, налоговые льготы, за счет которых мы можем строить спортивную инфраструктуру.
Это не только про хоккей, но и про другие виды спорта. Это все большой мультикомплекс.
Уверен, что совместно с Михаилом Дегтяревым мы добьемся успехов, как добились и в Корее. Будем работать в этом направлении», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Чем же? Денег дал? Билеты купил, гостиницу забронировал? На клюшки скинулся?