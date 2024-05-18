Ротенберг о назначении Дегтярева: «Добьемся успехов, как на ОИ-2018. Прорабатываем механизмы по детскому хоккею – налоговые льготы для строительства инфраструктуры»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Министерство спорта России Роман Ротенберг Политика Михаил Дегтярев Р-Спорт Хоккей

Роман Ротенберг оценил назначение Михаила Дегтярева министром спорта России.

«Для нас это очень важно. В свое время мы вместе с Михаилом Владимировичем проделали очень большую работу.

Многие об этом не знают, но он помог нам поехать на золотую Олимпиаду в Корее. Была проделана огромная работа, чтобы туда попасть – в этом заслуга Михаила Дегтярева.

Видна его любовь к хоккею, к спорту, честность и спортивный принцип – это про Дегтярева. Вместе мы будем развиваться.

В первую очередь – детский хоккей. У нас есть разные механизмы, которые мы прорабатываем.

Например, налоговые льготы, за счет которых мы можем строить спортивную инфраструктуру.

Это не только про хоккей, но и про другие виды спорта. Это все большой мультикомплекс.

Уверен, что совместно с Михаилом Дегтяревым мы добьемся успехов, как добились и в Корее. Будем работать в этом направлении», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

8 комментариев
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Инфраструктуру с налоговыми льготами будут строить подрядчики, связанные с Ротенбергами?..
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Один перепутал МЧМ 13-летней давности, другой вспоминает победу 6-летней давности. Шикарная связка, отдал, открылся, забил, сменился. Вперёд, вместе победите:) Это не мультикомплекс, а один большой мультфильм.
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Многие об этом не знают, но он помог нам поехать на золотую Олимпиаду в Корее.

Чем же? Денег дал? Билеты купил, гостиницу забронировал? На клюшки скинулся?
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Ответ Ебздрогыч
Многие об этом не знают, но он помог нам поехать на золотую Олимпиаду в Корее. Чем же? Денег дал? Билеты купил, гостиницу забронировал? На клюшки скинулся?
Хорошо попарил в бане главу МОК наверное
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У Романа Кокосовича сегодня день радости и благодарности.
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вот особенно понравилось о честности.. прям святой хоть молись на него....в министерстве обороны тоже все честные были...где фигурируют деньги..посмотрим..
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А ,какие сложности были попасть нашей хоккейной Сборной на ОИ в Корею ,в чём они были ? По моему ни в чём !
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В баню вместе по чаще ходите.
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