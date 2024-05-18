Гальченюк о СКА: «Не думаю, что мы не прошли дальше в плей-офф из-за судейства. Было бы легко взять и все свалить на арбитров»

Алекс Гальченюк не считает, что СКА проиграл в плей-офф КХЛ из-за судейства.

– По ходу сезона от Романа Ротенберга было много критики в адрес судей, в том числе после нарушений на тебе. В частности, когда произошел удар в голову с «Ладой». Судейство, а также травмы после таких жестких приемов действительно могли стать причиной того, почему СКА не прошел так далеко?

– Точно не думаю, что мы не прошли дальше в плей-офф из-за судейства.

Как игроку мне было бы слишком легко взять и просто все свалить на судей. Так я не могу и не буду говорить.

Хотя в том моменте с «Ладой», по моим ощущениям, был удар в голову.

Я обычно с судьями не разговариваю, но тут подъехал, говорю: «Кажется, вы пропустили один момент».

Потом, надо отдать должное арбитру, он подъехал и признал. Даже в НХЛ за такое наказали бы вплоть до матч-штрафа.

Но что мне делать? Сидеть и унывать, что там кого-то не дисквалифицировали? Это часть хоккея, бывает.

Да, по ходу сезона были спорные моменты, вы сами их сможете назвать.

Но у нас была прекрасная команда, мы могли показывать хорошую игру вне зависимости от внешних факторов.

Опять же судьи – тоже люди, как и игроки, они тоже могут ошибаться.

Скидывать все на арбитров – это не про меня, – сказал нападающий «Амура» Алекс Гальченюк, игравший в в прошлом сезоне.