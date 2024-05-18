«Нас просто боятся, это не чемпионат мира без России, не тот уровень борьбы». Тренер вратарей «Сокола» Зуев о ЧМ-2024

Андрей Зуев высказался о том, что сборная России не выступает на ЧМ по хоккею.

Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. Сборная России отстранена от международных турниров решением ИИХФ.

– Сейчас проходит чемпионат мира по хоккею. Как относитесь к этому турниру без России?

– Любые спортивные дисциплины без России не смотрятся. Нас просто боятся.

Даже когда наши спортсмены выступали, постоянно нам делали какие-то подножки – то допинг, то еще что. Ну, идет чемпионат мира, я особо не смотрю.

Все знают, что с 1972 года главные битвы – это Канада – СССР/Россия.

Без нашей страны это не чемпионат мира, это не тот уровень соревнований и накала борьбы.

– Что делать в этой ситуации?

– Такая политическая ситуация, что поживем – увидим. Сейчас новый министр спорта.

Все равно когда-нибудь сдвинется в лучшую сторону. Просто нужно время, – сказал тренер вратарей «Сокола» и чемпион мира-1993 Андрей Зуев.