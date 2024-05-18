«Нас просто боятся, это не чемпионат мира без России, не тот уровень борьбы». Тренер вратарей «Сокола» Зуев о ЧМ-2024

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой КХЛ Андрей Зуев ЧМ по хоккею Сокол Красноярск Хоккей

Андрей Зуев высказался о том, что сборная России не выступает на ЧМ по хоккею.

Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. Сборная России отстранена от международных турниров решением ИИХФ.

– Сейчас проходит чемпионат мира по хоккею. Как относитесь к этому турниру без России?

– Любые спортивные дисциплины без России не смотрятся. Нас просто боятся.

Даже когда наши спортсмены выступали, постоянно нам делали какие-то подножки – то допинг, то еще что. Ну, идет чемпионат мира, я особо не смотрю.

Все знают, что с 1972 года главные битвы – это Канада – СССР/Россия.

Без нашей страны это не чемпионат мира, это не тот уровень соревнований и накала борьбы.

– Что делать в этой ситуации?

– Такая политическая ситуация, что поживем – увидим. Сейчас новый министр спорта.

Все равно когда-нибудь сдвинется в лучшую сторону. Просто нужно время, – сказал тренер вратарей «Сокола» и чемпион мира-1993 Андрей Зуев.

20 комментариев
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Да конечно боятся! С 2014 года ни на одном уровне золота не взяли. Боятся они...
+24
-2
+22
Нытье школьного задиры, которого одноклассники не позвали на вечеринку.
+14
0
+14
Ответ MolchanovVV
Комментарий скрыт
Нет
Ну прям уровень - отскочить от немцев 😂
+14
0
+14
Ответ MolchanovVV
Комментарий скрыт
Золото игр 18-го - уровень Евротур.
+11
0
+11
Реально так думает что-ли, фантазер да никто вас не боится. Они просто играют в хоккей и до вас им дело нет
+11
0
+11
Да никто вас не боится
+8
0
+8
С Казахами 1-0 сгоняли перед Ч/М нас точно боятся.
+8
-1
+7
Зачем нам этот ЧМ, у нас в соперниках Беларусь есть, а не какая-то там Канада
+6
0
+6
Ответ Maturmalai
Нытье школьного задиры, которого одноклассники не позвали на вечеринку.
Красноярский Сокол? я вас умоляю... его не просто не позвали - про его существование даже не знают)))
+6
0
+6
Ответ //Paladin//
Да конечно боятся! С 2014 года ни на одном уровне золота не взяли. Боятся они...
Сейчас новый министр спорта ☝️🤬
+5
0
+5
Такой фантазёр 😂
+5
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+5
"Любые спортивные дисциплины без России не смотрятся. Нас просто боятся." (с) Футбол, баскетбол, водное поло, горные лыжи тоже? Думать не надо, главное дудеть вместе со всеми.
+3
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+3
Конечно боятся, там подумали вдруг тренером Роттенберга назначат, а в нападении Путина выпустят, который по десятку шайб будет класть.
+3
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+3
Этого то где раскопали? Возле какой пивной?
+3
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про вас даже не вспоминают
+2
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+2
Вас забыли, без НХЛ вы Германию с Швейцарией не пройдёте.
+2
0
+2
Ответ MolchanovVV
Комментарий скрыт
Так это был Евротур
+2
0
+2
Ответ anshef
Конечно боятся, там подумали вдруг тренером Роттенберга назначат, а в нападении Путина выпустят, который по десятку шайб будет класть.
полагаю, там многие мечтают, чтобы путина выпустили в нападении на ЧМ, хотя бы на одну смену. тут и сказочке конец)))
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