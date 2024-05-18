Вратарь «Вашингтона» Линдгрен сыграет за США на ЧМ-2024

Чарли Линдгрен сыграет за США на ЧМ-2024.

30-летний вратарь «Вашингтона» присоединится к команде в ближайшее время.

В минувшем сезоне он провел 50 матчей в регулярном чемпионате, отражая 91,1% бросков при коэффициенте надежности 2.67.

В плей-офф на счету Линдгрена 4 игры в серии против «Рейнджерс», в которых он делал 86,3% сэйвов.

Голкипер является обладателем бронзовой медали чемпионата мира-2018. Тогда он не сыграл ни в одном матче.