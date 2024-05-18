Форвард «Коламбуса» Марченко: «Байер» офигенно играет. Если Хаби Алонсо перейдет в «Баварию» или «Ливерпуль» – это будет неудивительно»

Кирилл Марченко поделился мнением об игре «Байера» в этом сезоне.

23-летний форвард провел второй сезон в составе «Коламбуса». В минувшем регулярном чемпионате НХЛ на его счету 42 (23+19) очка за 78 матчей при полезности «минус 5».

– Вы рассказывали, что интересуетесь футболом и во время ЧМ-2022 в Катаре хотели в фарм-клубе «Коламбуса» обменяться с кем-то впечатлениями – а не с кем было. За кого болели?

– Футболом и баскетболом действительно интересуюсь, но во время хоккейного сезона смотрю очень мало. А вот когда сезон заканчивается – тогда и Лига чемпионов, и НБА, и все на свете.

Из футбольных сборных импонируют Бельгия и Португалия – нравятся игроки, которые в них играют. Но в Катаре мои надежды на них не оправдались.

Еще Германия всегда нравилась, но она сейчас в периоде перестройки.

– Нет желания поехать в Германию на Евро в этом июне?

– Думал про это, может, и получится. А может, и нет, потому что тренироваться тоже надо. Если будет выбор между тренировками и Германией, то однозначно тренировки. А вот на финал Лиги чемпионов в этом году поеду!

– А из европейских клубов предпочтения есть?

– «Бавария». Так с детства сложилось. Был период, когда они мне очень нравились.

В этом году еще офигенно играет «Байер» из Леверкузена. Классно играют, как-то невероятно все время отыгрываются на последних минутах – но более глубоко сказать не могу, потому что больше слежу за ними по хайлайтам. Но хочется, чтобы они так и закончили сезон без единого поражения.

Если после такого сезона Хаби Алонсо перейдет в «Баварию» или «Ливерпуль», это будет неудивительно, – сказал форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко.