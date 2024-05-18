Роман Ротенберг: «Рассчитываем, что Зайцев станет игроком СКА. Ложка хороша к обеду, ждем лучших игроков. Никита усилит команду»

Теги СКА возможные переходы Чикаго НХЛ КХЛ Никита Зайцев Роман Ротенберг Р-Спорт Хоккей

Роман Ротенберг надеется на переход Никиты Зайцева в СКА.

Защитник может стать неограниченно свободным агентом после контракта с «Чикаго», который завершается 1 июля.

«Оборона – это важная часть нашей игры. Особенно нам нужен праворукий защитник. Сейчас мы находимся в диалоге.

Надеемся, что в скором времени мы закроем все вопросы. Рассчитываем, что Никита Зайцев станет нашим игроком.

Сейчас он тренируется, мы общаемся. Ложка хороша к обеду, говорить о каких-то договоренностях мы пока не можем. Всегда есть юридическая сторона.

Мы желаем Никите хорошо подготовиться к сезону, а в нашей команде мы ждем лучших игроков.

Никита Зайцев, однозначно, усилит СКА», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

20 комментариев
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Не все то золото, что волка ноги кормят!
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Ну что ж, ещё один "молодой-перспективный".)))
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Не плюй в колодец, цыплят по осени считают.
Или говоря проще,
Поживешь подольше, люби и холодок...
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баба с возу, волки сыты)
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Молодой, свой, перспективный, воспитанник!
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Опять вылез, срочно ложку ему или что другое в рот, пока не полилось
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Ложка дорога к обеду, а не хороша. Читай поговорки.
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Два сапога пара - добавил Ротенберг.
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Блин, они с Загитовой - просто идеальная пара!
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Хороша клюшка к голу- Роман пользуйся.
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Сотни глаз мониторят рынок, десятки агентов нассут в уши, Газпром от души насыпет денег, Рома лакирнёт всё это шершавым языком - вот она СИСТЕМА...
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Был бы лучший играл бы в НХЛ , а там на него нет спроса
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слово не воробей, воробей птица, ничто не воробей кроме воробья
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Давно чёто это обблёвыша слышно не было!!!
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И плевать в потолок
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Праворукая ложка, однако
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Придёт осень, за всё спросит.
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Цена зайцу две деньги, а бежать сто рублёв.
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Лопнешь, деточка...
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Ответ HRYNDEL
Давно чёто это обблёвыша слышно не было!!!
Каждый день слышно
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