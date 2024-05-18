Роман Ротенберг: «Рассчитываем, что Зайцев станет игроком СКА. Ложка хороша к обеду, ждем лучших игроков. Никита усилит команду»
Роман Ротенберг надеется на переход Никиты Зайцева в СКА.
Защитник может стать неограниченно свободным агентом после контракта с «Чикаго», который завершается 1 июля.
«Оборона – это важная часть нашей игры. Особенно нам нужен праворукий защитник. Сейчас мы находимся в диалоге.
Надеемся, что в скором времени мы закроем все вопросы. Рассчитываем, что Никита Зайцев станет нашим игроком.
Сейчас он тренируется, мы общаемся. Ложка хороша к обеду, говорить о каких-то договоренностях мы пока не можем. Всегда есть юридическая сторона.
Мы желаем Никите хорошо подготовиться к сезону, а в нашей команде мы ждем лучших игроков.
Никита Зайцев, однозначно, усилит СКА», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Или говоря проще,
Поживешь подольше, люби и холодок...