Роман Ротенберг: «Рассчитываем, что Зайцев станет игроком СКА. Ложка хороша к обеду, ждем лучших игроков. Никита усилит команду»

Роман Ротенберг надеется на переход Никиты Зайцева в СКА.

Защитник может стать неограниченно свободным агентом после контракта с « », который завершается 1 июля.

«Оборона – это важная часть нашей игры. Особенно нам нужен праворукий защитник. Сейчас мы находимся в диалоге.

Надеемся, что в скором времени мы закроем все вопросы. Рассчитываем, что Никита Зайцев станет нашим игроком.

Сейчас он тренируется, мы общаемся. Ложка хороша к обеду, говорить о каких-то договоренностях мы пока не можем. Всегда есть юридическая сторона.

Мы желаем Никите хорошо подготовиться к сезону, а в нашей команде мы ждем лучших игроков.

, однозначно, усилит СКА», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.