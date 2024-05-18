Худобин о трэш-токе в НХЛ: «У американцев, канадцев простой подкол: «You fucking Russian». Я, #####, русский, а ты, #####, канадец – и в чем прикол?»

Теги Вашингтон Антон Худобин Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов брань контент Хоккей

Антон Худобин рассказал о психологическом воздействии игроков в НХЛ.

– Кто из игроков НХЛ доставлял тебе больше всего проблем? Броском, габаритами, вставал перед тобой, может? Или под кожу залезал, общался с тобой. Самый неприятный может быть?

– Кузя (Евгений Кузнецов – Sports) – когда мы играли, бывало, он залазил под кожу частенько. Саня Овечкин залезал под кожу.

У других ребят, которые американцы, канадцы, простой подкол: «You fucking Russian» – «So fucking what? You fucking Canadian». И что из этого?

Я, ##### (блин), русский, а ты, ##### (блин), канадец – и в чем прикол? То есть я этого не понимал никогда, – сказал бывший вратарь «Далласа» Антон Худобин в подкасте «Полный контракт».

«Как после финала Кубка Стэнли я оказался в фарме – загадка». Максимально честный разговор с Худобиным

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Наши матюки смачнее и разнообразнее.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий