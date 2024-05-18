Худобин о трэш-токе в НХЛ: «У американцев, канадцев простой подкол: «You fucking Russian». Я, #####, русский, а ты, #####, канадец – и в чем прикол?»

Антон Худобин рассказал о психологическом воздействии игроков в НХЛ.

– Кто из игроков доставлял тебе больше всего проблем? Броском, габаритами, вставал перед тобой, может? Или под кожу залезал, общался с тобой. Самый неприятный может быть?

– Кузя ( – Sports) – когда мы играли, бывало, он залазил под кожу частенько. Саня Овечкин залезал под кожу.

У других ребят, которые американцы, канадцы, простой подкол: «You fucking Russian» – «So fucking what? You fucking Canadian». И что из этого?

Я, ##### (блин), русский, а ты, ##### (блин), канадец – и в чем прикол? То есть я этого не понимал никогда, – сказал бывший вратарь «Далласа» в подкасте «Полный контракт».

«Как после финала Кубка Стэнли я оказался в фарме – загадка». Максимально честный разговор с Худобиным