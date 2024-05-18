Плющев о Казахстане на ЧМ-2024: «Делайте выводы об уровне КХЛ! 4 поражения подряд, 2:6 и 2:8 от не выдающихся словаков и немцев, латвийцы мыкаются по второсортным командам Европы»

Теги Владимир Плющев Сборная Словакии по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Сборная Латвии по хоккею Сборная Германии по хоккею КХЛ Барыс Sports – Казахстан Хоккей

Владимир Плющев высказался об уровне КХЛ на фоне игры Казахстана на ЧМ по хоккею.

– В последнее время в прессе идет состязание экспертов в том, кто больше обругает чемпионат мира в Чехии и кто меньше его посмотрит.

На мой взгляд, эта ситуация – нелепая. Наоборот, имеет смысл главный турнир года смотреть – и делать профессиональные выводы.

– Вы их делаете?

– Думаю, в Чехии есть что проанализировать – и тренерам, и хоккеистам, и судьям.

В последнее время мы увлеклись разговорами о развитии нашего хоккея и прежде всего КХЛ, о ее непредсказуемости, выравнивании сил.

На мой взгляд, этими разговорами только морочим себе голову. И чемпионат мира это доказывает.

– О чем речь?

– Посмотрите на сборную Казахстана, собранную из игроков КХЛ. Четыре поражения подряд, 2:6 и 2:8 от отнюдь не выдающихся словаков и немцев, 0:2 от Латвии...

При этом Латвия собрана в основном из ветеранов, которые лет пять назад были в КХЛ на виду, а в последние годы мыкаются по второсортным командам Европы.

И этого состава хватает, чтобы не оставить шансов нынешним кахаэловцам от Казахстана. А на следующий день Латвия выходит на Германию и тоже терпит позорный разгром 1:8.

Делайте выводы об уровне КХЛ! – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

14 комментариев
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Плохо их Ромка натренеровал только на Французов хватило.
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Йозе Марино величайший из тренеров и теоретиков мирового хоккея если бы вступил в дискуссию-уничтожил бы выскочку Плющева!
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Правду говорит про уровень КХЛ, но и правда то, что Барыс в КХЛ далеко не топовая команда
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Германия способна выиграть ЧМ. Напомнить, как чудом удалось избежать поражения от бундесов в финале ОИ 2018, нет?
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аполитично рассуждает)
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Сегодня Плющёв прям базу выдаёт.
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в оконцовке все будет так, наиграется один в тренера и пойдет разваливать синхронное плавание с новой системой, он засланный казачок
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Делать вывод об уровне КХЛ на примере Казахстана несколько странно. А по счетам так вдвойне странно. Большие счета случаются в хоккее. Удивительно это от человека который много лет был тренером
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Так-то Барыс будет посильнее сб.Казахстана
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Правильно, сравнивая с нхл, условный сан-хосе или анахайм этого сезона, спокойно могут претендовать на золото этого чм.
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Ответ Алексей Тор
Плохо их Ромка натренеровал только на Французов хватило.
За то как этот финский павлин любит рекорды ставить, аж два кубка выиграл со сборной СКА.
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Ответ личные рекорды это не хоккей
в оконцовке все будет так, наиграется один в тренера и пойдет разваливать синхронное плавание с новой системой, он засланный казачок
Может в политику махнёт, там у человека амбиций выше крыши.
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