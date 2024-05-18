Зайцев о Бедарде и Мэттьюсе: «Коннор более закрытый. Невероятный работяга, его реально выгоняют с катка. Остон тоже сумасшедший профессионал»
Никита Зайцев сравнил Коннора Бедарда с Остоном Мэттьюсом.
32-летний защитник провел минувший сезон в «Чикаго». С 2016-го по 2019 год Зайцев выступал за «Торонто».
– Как вам опыт игры вместе с Коннором Бедардом?
– Помимо того, что он очень талантливый, парень просто невероятный работяга. Он вообще не уходит с катка, его оттуда реально выгоняют. Потому что персонал хочет тоже отдохнуть, а тут Бедард по льду бегает.
Он даже в выходные дни приходит, работает в зале, делает какие‑то растяжки, очень правильно питается.
Коннор – настоящий профессионал, и у него можно многому научиться, хотя Бедарду только 18 лет.
– Когда вы играли в «Торонто», то видели Остона Мэттьюса в юном возрасте. Кто из них талантливее – Мэттьюс или Бедард?
– Бедард более в себе, закрытый, спокойный человек. Они абсолютно разные люди, хотя Мэттьюс тоже сумасшедший профессионал, – сказал защитник «Чикаго» Никита Зайцев.