Зайцев о Бедарде и Мэттьюсе: «Коннор более закрытый. Невероятный работяга, его реально выгоняют с катка. Остон тоже сумасшедший профессионал»

Никита Зайцев сравнил Коннора Бедарда с Остоном Мэттьюсом.

32-летний защитник провел минувший сезон в «Чикаго». С 2016-го по 2019 год Зайцев выступал за «Торонто».

– Как вам опыт игры вместе с Коннором Бедардом?

– Помимо того, что он очень талантливый, парень просто невероятный работяга. Он вообще не уходит с катка, его оттуда реально выгоняют. Потому что персонал хочет тоже отдохнуть, а тут Бедард по льду бегает.

Он даже в выходные дни приходит, работает в зале, делает какие‑то растяжки, очень правильно питается.

Коннор – настоящий профессионал, и у него можно многому научиться, хотя Бедарду только 18 лет.

– Когда вы играли в «Торонто», то видели Остона Мэттьюса в юном возрасте. Кто из них талантливее – Мэттьюс или Бедард?

– Бедард более в себе, закрытый, спокойный человек. Они абсолютно разные люди, хотя Мэттьюс тоже сумасшедший профессионал, – сказал защитник «Чикаго» Никита Зайцев.