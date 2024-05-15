Колорадо – Даллас: прогноз на шестой матч 18 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 6

Счет в серии 2 – 3 (4 : 3 ОТ, 3 : 5, 1 : 4, 1 : 5, 5 : 3)

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В НХЛ все прекрасно осведомлены, что самая сложная задача в Кубке Стэнли, выиграть четвертый матч серии. «Даллас Старз» были третьей командой во втором раунде плей-офф, которая могла выйти в финал конференции, но и у нее не получилось реализовать первую же попытку. Причем все было в их руках. Матч на своей площадке, соперник потерял одного из лидеров атаки и лучшего бомбардира турнира Валерия Ничушкина, в двух последних поединках общий счет шайб 9 : 1. Но решение задачи откладывается. Все-таки «Колорадо Эвеланш» не впервой играть, в том числе, и без Ничушкина. Хватит ли их запала на победу в еще двух поединках подряд, сказать сложно, но не настолько команда слаба, чтобы проигрывать серию со счетом 1 – 4 даже победителю регулярного чемпионата на Западе. Хотя начало пятой игры для команды Джареда Беднара выдалось неудачным. С первых минут «Даллас» больше атаковал, что и вылилось в логичный гол, автором которого стал Джо Павелски. Герой многих других сезонов в плей-офф на этот раз очень долго молчал, эта шайба стала для него первой в нынешнем розыгрыше и 74-й в карьере. Поблагодарить за нее нужно игроков обороны «лавин», которые совершили потерю в своей зоне. Гостям помогло первое же большинство. Райан Сутер заработал удаление за задержку клюшки Нэтана Маккиннона, и за 0,6 секунды до концы второго периода Арттури Лехконен сравнял счет.

Во втором периоде более активно играл «Колорадо», но в середине игрового отрезка Девон Тейвс был удален за выброс шайбы из зоны, и уже хозяева воспользовались большинством. Миро Хейсканен стал автором пятой заброшенной шайбы в этом плей-офф. Тем не менее «лавины» смогли сравнять счет еще до окончания периода. Вновь в большинстве, хотя до этого матча они не реализовали в серии восемь попыток подряд. Точный бросок в верхний угол ворот удался Кэйлу Макару. Третий период стал самым результативным. Сначала Кейси Миттлстадт вывел «Колорадо» вперед. Он бросал с близкой дистанции почти с нулевого угла, но шайба попала в штангу, затем в конек Джейка Эттинджера и отскочила в ворота. Видимо такой гол несколько деморализовал вратаря, поскольку через три с небольшим минуты он пропустил шайбу в домик после простого броска все того же Макара. Все, кто в этот момент подумал о скорой победе «лавин» уже через минуту вновь начали нервничать. Под бросок Эсы Линделля клюшку подставил Логан Станковен и сократил отставание в счете до минимума. Дальше свое слово сказал еще один лидер «Колорадо» Нэтан Маккиннон, который с близкой дистанции нанес точный бросок и установил окончательный счет матча. Для Джареда Беднара это победа стала 49-й в Кубке Стэнли, и тренер повторил рекорд франшизы Боба Хартли. Будет ли пятидесятая, узнаем с пятницы на субботу. Букмекеры предлагают на шестой матч серии следующие коэффициенты.

победа «Колорадо Эвеланш» — от 2,32 (Лига Ставок) до 2,38 (Olimpbet)

победа «Даллас Старз» — от 2,64 (BetBoom) до 2,68 (Лига Ставок, Olimpbet)

Где смотреть шестой матч Колорадо – Даллас

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