Плющев о КХЛ: «Руководство хвастается непредсказуемостью, но она от серости – всех сделали середняками. Половина лиги играет от обороны, в стиле «отбросился – беги»

Теги Ак Барс Трактор ИИХФ Владимир Плющев КХЛ Хоккей

Владимир Плющев поделился мыслями о текущем состоянии хоккея в КХЛ.

«Хоккей не развивается, много коммерции, мало правильной работы с молодежью.

Лига напоминает сонное царство, проснулась только раз, зачем-то увеличив лимит на легионеров, хотя к нам из Европы никто не едет. 

По этой лиге бегают штабы непонятных тренеров, которых подбирают по принципу – кто слабее и кто не подсидит главного тренера. Примеров – море, последние – «Ак Барс» и «Трактор».

Нет тренерской работы – нет и хоккея. Половина лиги играет от обороны, в стиле «отбросился – беги».

Руководство хвастается непредсказуемостью, но она идет от серости лиги, от того, что всех сделали середняками.

Думаю, в данной ситуации даже есть небольшой плюс от того, что ИИХФ руководят бездари, пожертвовавшие спортом ради политики, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

10 комментариев
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Плющев что-то раздухарился.
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Ближе к концу пламенного спича дозаправился беленькой
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И какие предложения? Лига располагает теми хоккеистами, которых готовят в детском, юношеском и молодёжном хоккее, других просто быть не может. Значит так учат играть, причём здесь КХЛ? Если тебя в начальной школе не научили элементарной арифметике, то о какой алгебре и математическом анализе может идти речь?
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У Плющева пукан подгорает от своей невостребованности - ни в одну команду его главным тренером не приглашают, даже каким-нибудь помощником в тренерский штаб... А ему так хочется...
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Когда источник новости - Russia-hockey.ru, то не факт, что это сам Плбщев говорит)
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Уровень команд стал +- одинаковый,общий уровень лиги упал.
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Общие фразы на извечную тему отсутствия мало мальски квалифицированных российских специалистов. Он скорее хотел изначально сказать про Питер и Омск, но деликатно заменил на первые попавшиеся на короткую память..
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Ответ Rikishi
почему-то за океаном те же самые игроки вполне себе ничего, ничем не хуже канадцев и Ко. Разве что с центрами беда. Так что да, качество тренерской работы в КХЛ действительно не очень. К физике и самоотдаче игроков никаких вопросов, а вот поставленной коллективной комбинационной игры там ни у кого нет. Сорри но по сравнению с НХЛ разница просто бросается в глаза.
Партнёры, с которыми играют наши в НХЛ обучены по-другому. У них понимание хоккея на более высоком уровне, не говоря уже о физике, катании, умении вести силовую борьбу.
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Ответ Rikishi
почему-то за океаном те же самые игроки вполне себе ничего, ничем не хуже канадцев и Ко. Разве что с центрами беда. Так что да, качество тренерской работы в КХЛ действительно не очень. К физике и самоотдаче игроков никаких вопросов, а вот поставленной коллективной комбинационной игры там ни у кого нет. Сорри но по сравнению с НХЛ разница просто бросается в глаза.
Так понятное дело, в НХЛ игроки более мастеровитые, поэтому у них лучше хоккей
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