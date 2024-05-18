Плющев о КХЛ: «Руководство хвастается непредсказуемостью, но она от серости – всех сделали середняками. Половина лиги играет от обороны, в стиле «отбросился – беги»

Владимир Плющев поделился мыслями о текущем состоянии хоккея в КХЛ.

«Хоккей не развивается, много коммерции, мало правильной работы с молодежью.

Лига напоминает сонное царство, проснулась только раз, зачем-то увеличив лимит на легионеров, хотя к нам из Европы никто не едет.

По этой лиге бегают штабы непонятных тренеров, которых подбирают по принципу – кто слабее и кто не подсидит главного тренера. Примеров – море, последние – « » и « ».

Нет тренерской работы – нет и хоккея. Половина лиги играет от обороны, в стиле «отбросился – беги».

Руководство хвастается непредсказуемостью, но она идет от серости лиги, от того, что всех сделали середняками.

Думаю, в данной ситуации даже есть небольшой плюс от того, что руководят бездари, пожертвовавшие спортом ради политики, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.