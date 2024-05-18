В ВХЛ сыграют 33 команды, сезон-2024/25 продлен до 31 мая. Добавили 4 клуба, включая фарм «Торпедо» и «Металлурга».

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В состав участников ВХЛ добавили четыре новые команды.

Лигу пополнят фарм-клубы «Металлурга» и «Торпедо» – «Магнитка» из Магнитогорска и «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода, а также «Юнисон» (Москва) и «Олимпия» (Кирово-Чепецк).

Таким образом, в следующем сезоне Olimpbet ВХЛ примут участие 33 команды.

Помимо этого, лига продлила сезон-2024/25 до 31 мая.

Все 33 участника ВХЛ-2024/25:

1. «АКМ», Тульская область

2. «Барс», Казань

3. «Буран», Воронеж

4. «Горняк-УГМК», Верхняя Пышма

5. «Дизель», Пенза

6. «Динамо-Алтай», Барнаул

7. «Динамо», Санкт-Петербург

8. «Зауралье», Курган

9. «Звезда», Москва

10. «Ижсталь», Ижевск

11. «Кристалл», Саратов

12. «Магнитка», Магнитогорск

13. «Металлург», Новокузнецк

14. «Молот», Пермь

15. «Нефтяник», Альметьевск

16. «Норильск», Норильск

17. «Олимпия», Кирово-Чепецк

18. «Омские Крылья», Омск

19. «Ростов», Ростов-на-Дону

20. «Рубин», Тюмень

21. «Рязань-ВДВ», Рязань

22. «СКА-Нева», Санкт-Петербург

23. «Сокол», Красноярск

24. «Торос», Нефтекамск

25. «Торпедо-Горький», Нижний Новгород

26. ХК «Тамбов», Тамбов

27. «Химик», Воскресенск

28. ЦСК ВВС, Самара

29. «Челны», Набережные Челны

30. «Челмет», Челябинск

31. «Югра», Ханты-Мансийск

32. «Южный Урал», Оренбургская область

33. «Юнисон», Москва

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7 комментариев
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"Магнитка" из Магнитогорска... Креативщики на уровне, конечно
+7
-1
+6
Торпедо Горький-будет интересно плюс тренер из Чайки.
+3
0
+3
правильно. больше хоккея в регионы
+1
0
+1
Ответ бета11
"Магнитка" из Магнитогорска... Креативщики на уровне, конечно
а что насчёт Норильска из Норильска?
+1
0
+1
Ответ бета11
"Магнитка" из Магнитогорска... Креативщики на уровне, конечно
То ли дело: «Челны» - Набережные Челны, ХК «Тамбов» - Тамбов, «Рязань-ВДВ» - Рязань, «Ростов» - Ростов-на-Дону, «Норильск» - Норильск
Креатив так и прёт
+1
0
+1
33 богатыря! Здорово, что география Вышки расширяется!
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0
Ответ бета11
"Магнитка" из Магнитогорска... Креативщики на уровне, конечно
А "Барс" Казань - вообще креатив уровня бог
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