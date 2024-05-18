Михаил Бирюков о Даугавиньше: «Я удалил номер этого человека и из памяти стер. Раньше не было гордого латыша, когда получал хорошие контракты в России. Переобуваться некрасиво»

Теги Сборная Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш Михаил Бирюков КХЛ Динамо Санкт-Петербург Хоккей

Михаил Бирюков оценил высказывание Каспарса Даугавиньша.

Нападающий сборной Латвии ранее заявил: «Никогда больше не поехал бы играть в Россию. Я большой патриот, гордый латыш. Отношения между странами не очень хорошие».

«Наверное, он все это сказал под каким-то воздействием. Но я этого не понимаю. Можно было просто промолчать. Так переобуваться очень некрасиво.

Что-то раньше не было гордого латыша, когда он получал хорошие контракты в России. Что ж, пусть это останется на его совести.

Когда Каспарс получил тяжелейшую травму в матче КХЛ, все ребята, все его друзья, и я в том числе, помогли ему, кто чем мог.

Слава Богу все это осталось в прошлом. У него со здоровьем все хорошо. Там было сотрясение. Может быть, на это нужно списать его слова?

Я удалил номер этого человека и из своей памяти его стер», – сказал спортивный директор петербуржского «Динамо» Михаил Бирюков.

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3 комментария
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Правильно говорит Бирюков иногда действительно лучше промолчать.
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Раньше вообще много чего по-другому было, Бирюков до сих пор этого не заметил?
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Прикольно звучит - гордый латыш)
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