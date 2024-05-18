Мэттью Ткачак: «Барков – лучший хоккеист в мире прямо сейчас, играет в лучший хоккей. Не хватит слов, чтобы описать то, что он делает для «Флориды»

Мэттью Ткачак назвал Александра Баркова лучшим хоккеистом в мире.

« » победила «Бостон» (4-2) в серии второго раунда Кубка Стэнли и сыграет против «Рейнджерс» в финале Восточной конференции.

В шестом матче серии «Пантерс» выиграли у «Брюинс» со счетом 2:1.

Капитан команды не отметился результативными действиями. проведя на льду 22:52. Всего в этом плей-офф форвард набрал 13 (5+8) очков в 11 играх.

«У меня не хватит слов описать то, что он делает для нашей команды.

Александр сейчас играет в лучший хоккей в мире. Он лучший хоккеист в мире прямо сейчас», – сказал нападающий «Флориды» .