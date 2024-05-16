Эдмонтон – Ванкувер: прогноз на шестой матч 19 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТМ 6

Счет в серии 2 – 3 (4 : 5, 4 : 3 ОТ, 3 : 4, 3 : 2, 2 : 3)

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Во втором раунде Кубка Стэнли остались только две канадских команды, и бьются они друг с другом так, что искры летят, и каждый матч заканчивается с преимуществом только в одну шайбу. Пятый матч серии в чем-то стал зеркальным отражением четвертого. Правда, на этот раз одной из команд не пришлось спасаться, выпуская шестого полевого игрока, но победный год был заброшен на последней минуте игры. На этот раз в ворота «Эдмонтон Ойлерз». Тем самым болельщики стали обеспечены еще, как минимум, двумя поединками в этом противостоянии. Пятый матч начался с удалений у хозяев. Их было в первом периоде четыре, одно обоюдное. Уже на первой минуте на скамейку штрафников отправился Пьюс Сутер, и гости устроили штурм ворот Артура Шилова. Коннор Макдэвид в одном из эпизодов попал в перекладину, но не более. И все же счет хоккеисты «Эдмонтона» открыли в равных составах. Вход в зону, затяжная атака, быстрые перемещения, Леон Драйзайтль пасом из-за ворот нашел Эвандера Кейна, и тот с близкого расстояния поразил ворота Шилова. Хозяева будто ждали результативной атаки соперника и только после этого пошли в наступление. Теперь пришла пора трудиться Кэлвину Пикару. Крис Кноблаух не стал после победного матча менять голкипера. В одной из атак шайба после мощного броска Куинна Хьюза попала в перекладину при игре в формате четыре на четыре.

Такое давление рано или поздно должно было привести к результату. За три с половиной минуты до конца периода шайба свечой взлетела в воздух и после некоторой неразберихи отскочила к Карсону Соуси. Защитник неотразимо бросил в угол ворот Пикара. Радоваться долго не пришлось. Уже через полминуты Коннор Браун и Маттиас Янмарк-Нюлен убежали в контратаку два в одного, разыграли классическую комбинацию, и шведский нападающий четвертого звена вновь вывел «нефтяников» вперед. Во втором периоде «Ванкувер Кэнакс» пришлось вновь отыгрываться. Они заработали большинство, но реализовать его не смогли. Второй гол пришел благодаря защитнику гостей Эвану Бушару, который потерял шайбу за воротами и выкатил ее на пятак. Филипп Ди Джузеппе долго думать не стал и с разворота отправил ее в домик Пикару. Нельзя сказать, что в дальнейшем команды успокоились, они продолжали создавать моменты, но вратари играли безупречно. В конце третьего периода уже стоило ожидать овертайма, но за полминуты до сирены шайба после подправления Элиаса Петтерссона отскочила в штангу к Джей Ти Миллеру, тот забрасывал ее уже в пустые ворота. «Ванкувер» в шаге от выхода в финал конференции. Коэффициенты букмекеров на шестой матч.

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 1,88 (Pari, Olimpbet) до 1,95 (Бетсити)

победа «Ванкувер Кэнакс» — от 2,40 (Бетсити) до 3,68 (Olimpbet)

Где смотреть шестой матч Эдмонтон – Ванкувер

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