Алексей Терещенко: «Серию «Рейнджерс» и «Флориды» можно назвать скрытым финалом Кубка Стэнли. Это дуэль Бобровского и Шестеркина»
Алексей Терещенко высказался о серии между «Рейнджерс» и «Флоридой».
Команды сыграют в финале Восточной конференции.
«Финал Восточной конференции «Флорида» – «Рейнджерс» можно назвать скрытым финалом Кубка Стэнли, но я бы отметил, что это еще и дуэль между Бобровским и Игорем Шестеркиным.
Но «Даллас», который вышел в финал Запада тоже прилично играет, поэтому интересно будет последить за полуфиналами кубка.
Сергей Бобровский, как и Шестеркин, проделывает огромную работу на льду, помогает команде в нужный момент и можно сказать, что проход «Флориды» в следующий раунд – это и его заслуга тоже», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.