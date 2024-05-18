Алексей Терещенко: «Серию «Рейнджерс» и «Флориды» можно назвать скрытым финалом Кубка Стэнли. Это дуэль Бобровского и Шестеркина»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Даллас Алексей Терещенко Сергей Бобровский НХЛ Игорь Шестеркин Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко высказался о серии между «Рейнджерс» и «Флоридой».

Команды сыграют в финале Восточной конференции.

«Финал Восточной конференции «Флорида» – «Рейнджерс» можно назвать скрытым финалом Кубка Стэнли, но я бы отметил, что это еще и дуэль между Бобровским и Игорем Шестеркиным.

Но «Даллас», который вышел в финал Запада тоже прилично играет, поэтому интересно будет последить за полуфиналами кубка.

Сергей Бобровский, как и Шестеркин, проделывает огромную работу на льду, помогает команде в нужный момент и можно сказать, что проход «Флориды» в следующий раунд – это и его заслуга тоже», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

2 комментария
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Даллас победивший Вегас и Колорадо—"Подержите мое пиво")
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Ответ Xell
Даллас победивший Вегас и Колорадо—"Подержите мое пиво")
Такой Локомотив: " Чё там Магнитка с Автомобилистом."
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