Алексей Терещенко: «Серию «Рейнджерс» и «Флориды» можно назвать скрытым финалом Кубка Стэнли. Это дуэль Бобровского и Шестеркина»

Алексей Терещенко высказался о серии между «Рейнджерс» и «Флоридой».

Команды сыграют в финале Восточной конференции.

«Финал Восточной конференции « » – « » можно назвать скрытым финалом Кубка Стэнли, но я бы отметил, что это еще и дуэль между Бобровским и .

Но « », который вышел в финал Запада тоже прилично играет, поэтому интересно будет последить за полуфиналами кубка.

, как и Шестеркин, проделывает огромную работу на льду, помогает команде в нужный момент и можно сказать, что проход «Флориды» в следующий раунд – это и его заслуга тоже», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.