Агент Юрчо: «Томаш точно продолжит выступление в КХЛ. Разговариваем с разными клубами»

Агент Томаша Юрчо заявил, что хоккеист продолжит играть в КХЛ.

« » ранее сообщил, что словацкий нападающий не останется в команде после завершения контракта.

«Томаш точно продолжит свое выступление в КХЛ, но вряд ли это будет «Авангард».

По нему какой‑то конкретики нет, разговариваем с разными клубами», – сказал представитель хоккеиста .

присоединился к «Авангарду» по ходу нынешнего сезона.

В 21 матче Фонбет чемпионата нападающий набрал 16 (8+8) очков при полезности «плюс 4».

В плей-офф форвард провел 12 игр и отметился 5 (3+2) баллами при полезности «0».