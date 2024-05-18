Агент Юрчо: «Томаш точно продолжит выступление в КХЛ. Разговариваем с разными клубами»

Теги Авангард Шуми Бабаев КХЛ Томаш Юрчо Матч ТВ Хоккей

Агент Томаша Юрчо заявил, что хоккеист продолжит играть в КХЛ.

«Авангард» ранее сообщил, что словацкий нападающий не останется в команде после завершения контракта.

«Томаш точно продолжит свое выступление в КХЛ, но вряд ли это будет «Авангард».

По нему какой‑то конкретики нет, разговариваем с разными клубами», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

Томаш Юрчо присоединился к «Авангарду» по ходу нынешнего сезона.

В 21 матче Фонбет чемпионата КХЛ нападающий набрал 16 (8+8) очков при полезности «плюс 4».

В плей-офф форвард провел 12 игр и отметился 5 (3+2) баллами при полезности «0».

4 комментария
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Ответ Алексей Тор
Все кто пришли по ходу сезона Юрчо, Жафярчо и Прохорчо видно не впечатлили руководство Авангарда.
вот именно к Томашу претензий меньше всего: свой 12-миллионый контракт он отработал от и до. А Прохоркин так и будет мотаться по командам, пока цыган в силах выкручивать руки и фаберже руководителям. Только вот теперь Николай вряд ли попадет в те топ-клубы, которые выигрывали Кубок Гагарина, а потянуть зарплату этого центра сейчас вне вышеуказанного списка могут лишь "Трактор", "Авто" и "Амур". Но нужен ли уроженец Челябинска уральским командам? Ответ неочевидный. А на Дальнем Востоке вряд ли захочется больше одного года. Потому когда-нибудь придется поумерить аппетит. И глядишь, грядет очередное возвращение в тот же Омск.
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Все кто пришли по ходу сезона Юрчо, Жафярчо и Прохорчо видно не впечатлили руководство Авангарда.
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Ответ Ренат Ильясов
вот именно к Томашу претензий меньше всего: свой 12-миллионый контракт он отработал от и до. А Прохоркин так и будет мотаться по командам, пока цыган в силах выкручивать руки и фаберже руководителям. Только вот теперь Николай вряд ли попадет в те топ-клубы, которые выигрывали Кубок Гагарина, а потянуть зарплату этого центра сейчас вне вышеуказанного списка могут лишь "Трактор", "Авто" и "Амур". Но нужен ли уроженец Челябинска уральским командам? Ответ неочевидный. А на Дальнем Востоке вряд ли захочется больше одного года. Потому когда-нибудь придется поумерить аппетит. И глядишь, грядет очередное возвращение в тот же Омск.
Трактор двух центров подписал.Светлакова с Кадейкиным
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Ответ John-Vorchun
Трактор двух центров подписал.Светлакова с Кадейкиным
так и говорю об этом: Бабаев считает Колю игроком первой тройки, хотя по факту тот потянет максимум топ-2 в элитных 5-6 командах России (чемпионов разных лет имею в виду), да и то не во всех. В руководстве больших клубов это прекрасно понимают. Потому и остается надеяться цыгану пристроить Прохоркина в претенденты на кубок из второго эшелона (без уничижения об этих коллективах говорю, а просто констатирую).
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