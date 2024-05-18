Агент Юрчо: «Томаш точно продолжит выступление в КХЛ. Разговариваем с разными клубами»
Агент Томаша Юрчо заявил, что хоккеист продолжит играть в КХЛ.
«Авангард» ранее сообщил, что словацкий нападающий не останется в команде после завершения контракта.
«Томаш точно продолжит свое выступление в КХЛ, но вряд ли это будет «Авангард».
По нему какой‑то конкретики нет, разговариваем с разными клубами», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
Томаш Юрчо присоединился к «Авангарду» по ходу нынешнего сезона.
В 21 матче Фонбет чемпионата КХЛ нападающий набрал 16 (8+8) очков при полезности «плюс 4».
В плей-офф форвард провел 12 игр и отметился 5 (3+2) баллами при полезности «0».