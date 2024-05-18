Канада выиграла все 5 матчей на ЧМ-2024. Финляндия, ведя 2:0, проиграла 2 игру подряд и идет 4-й в группе A

Теги Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Юкка Ялонен ЧМ по хоккею Андре Туриньи Хоккей

Сборная Канады продлила победную серию на ЧМ по хоккею.

Команда тренера Андре Туриньи обыграла сборную Финляндии (5:3) в матче группового этапа ЧМ-2024.

Это пятая победа в пяти матчах для канадской сборной на турнире. Команда набрала 14 очков и находится на втором месте в группе A, лидирует в таблице команда Швейцарии.

Сборная Финляндии, в свою очередь, проиграла второй матч подряд на турнире. При этом команда, как и в игре с Австрией вела 2:0, но уступила. Австрийцам проиграли – 2:3.

Команда тренера Юкки Ялонена набрала 7 очков в 5 играх и занимает четвертую позицию в таблице группы A.

5 комментариев
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Финнам тренера надо менять, в КХЛ есть один тренер, который способен с этими канадцами справиться, как с албанцами.
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Ответ Kazanest
Финнам тренера надо менять, в КХЛ есть один тренер, который способен с этими канадцами справиться, как с албанцами.
Ротенбергенен наладит албанский прессинг на каждом участке площадки 💪
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Ох , опасался бы я финнов в плей офф . Ялонен еще тот хитрый волк
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Ответ PolarBear
Ох , опасался бы я финнов в плей офф . Ялонен еще тот хитрый волк
Как бы туда Австрия не зашла.
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