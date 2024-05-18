Канада выиграла все 5 матчей на ЧМ-2024. Финляндия, ведя 2:0, проиграла 2 игру подряд и идет 4-й в группе A

Сборная Канады продлила победную серию на ЧМ по хоккею.

Команда тренера Андре Туриньи обыграла сборную Финляндии (5:3) в матче группового этапа ЧМ-2024.

Это пятая победа в пяти матчах для канадской сборной на турнире. Команда набрала 14 очков и находится на втором месте в группе A, лидирует в таблице команда Швейцарии.

, в свою очередь, проиграла второй матч подряд на турнире. При этом команда, как и в игре с Австрией вела 2:0, но уступила. Австрийцам проиграли – 2:3.

Команда тренера набрала 7 очков в 5 играх и занимает четвертую позицию в таблице группы A.