ЧМ по хоккею 2024. Латвия против Швеции, Канада сыграет с Финляндией, Германия – с Польшей, Чехия – Великобритания

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В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Латвия встречается со Швецией, Канада будет противостоять Финляндии, Германия проведет матч с Польшей, Чехия – сыграет с Великобританией.

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Чемпионат мира-2024

Группа А

Дания – Швейцария 0:1 (1 период)
Дата проведения
18 мая, 13.20, «O2 Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Хишир (Фиала, Йоси)

 

Канада – Финляндия
Дата проведения
18 мая, 17.20, «O2 Арена»
Онлайн матча Видео

 

Чехия – Великобритания
Дата проведения
18 мая, 21.20, «O2 Арена»
Онлайн матча Видео

Группа B

Латвия – Швеция 0:2 (1 период)
Дата проведения
18 мая, 13.20, «ČEZ Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Далин (Олофссон)
0:2 – 6 Брудин (Юханссон, Кемпе)

 

Германия – Польша
Дата проведения
18 мая, 17.20, «ČEZ Арена»
Онлайн матча Видео

 

Франция – Словакия
Дата проведения
18 мая, 21.20, «ČEZ Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2024

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024

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11 комментариев
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Финны будут рвать и метать, по двум причинам, за поражение от Канады в прошлом году, за просёр от Австрии.. Нелегко придется канадцам, команда не сыграна, большинство не работает..😬
+2
0
+2
Ответ Cube Litening C:68X
Финны будут рвать и метать, по двум причинам, за поражение от Канады в прошлом году, за просёр от Австрии.. Нелегко придется канадцам, команда не сыграна, большинство не работает..😬
Ставлю на 🇨🇦 и счёт 5:3
+2
0
+2
Ответ nata shima
6-0 Шведы не будут включаться полностью против сборной которая должна с Поляками в дивизионе Б играть.
Ставлю на 🇱🇻 ну и счёт 3:2
+2
0
+2
Ответ nata shima
6-0 Шведы не будут включаться полностью против сборной которая должна с Поляками в дивизионе Б играть.
Бабка на двое сказала.
+1
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+1
надо набирирать очки, иначе рискуем из группы не выйти
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У шведов кроме тактической выучки, бросается в глаза превосходное катание, видать в детских школах этому уделяют большое значение, как балеруны на льду,ну вот не успел дописать уже воткнули
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м-да... Элвис "Рикошет" Мерзликин...
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Ответ Александр Кудрявцев
Ставлю на 🇨🇦 и счёт 5:3
Не возражаю..👌🇨🇦
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