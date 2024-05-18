ЧМ по хоккею 2024. Латвия против Швеции, Канада сыграет с Финляндией, Германия – с Польшей, Чехия – Великобритания
В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Латвия встречается со Швецией, Канада будет противостоять Финляндии, Германия проведет матч с Польшей, Чехия – сыграет с Великобританией.
Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.
Группа А
- Дата проведения
- 18 мая, 13.20, «O2 Арена»
- Дата проведения
- 18 мая, 17.20, «O2 Арена»
- Дата проведения
- 18 мая, 21.20, «O2 Арена»
Группа B
- Дата проведения
- 18 мая, 13.20, «ČEZ Арена»
- Дата проведения
- 18 мая, 17.20, «ČEZ Арена»
- Дата проведения
- 18 мая, 21.20, «ČEZ Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024
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