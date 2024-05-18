Нечас сыграет за сборную Чехии на ЧМ-2024. Форвард «Каролины» набрал 9 очков в 11 матчах плей-офф НХЛ
Мартин Нечас выступит на ЧМ по хоккею.
Нападающий «Каролины» присоединится к сборной Чехии на ЧМ-2024, который проходит в Праге и Остраве.
«Харрикейнс» уступили «Рейнджерс» (2-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.
В нынешнем сезоне Мартин Нечас провел 77 матчей в чемпионате НХЛ и набрал 53 (24+29) балла. В плей-офф – 9 (4+5) очков в 11 играх.
Сборная Чехии выиграла четыре из пяти матчей на групповом этапе ЧМ по хоккею.
Там еще Пастерняк с Захой сегодня вылетели.
Если есть слоты тоже могут усилить.