Нечас сыграет за сборную Чехии на ЧМ-2024. Форвард «Каролины» набрал 9 очков в 11 матчах плей-офф НХЛ

Мартин Нечас выступит на ЧМ по хоккею.

Нападающий «Каролины» присоединится к сборной Чехии на ЧМ-2024, который проходит в Праге и Остраве.

«Харрикейнс» уступили «Рейнджерс» (2-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне провел 77 матчей в чемпионате и набрал 53 (24+29) балла. В плей-офф – 9 (4+5) очков в 11 играх.

выиграла четыре из пяти матчей на групповом этапе ЧМ по хоккею.