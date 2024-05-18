Скиннер сыграет в воротах «Эдмонтона» в 6-м игре с «Ванкувером». В двух прошлых матчах серии играл Пикар

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Кэлвин Пикар Стюарт Скиннер Хоккей

Стюарт Скиннер сыграет в воротах «Эдмонтона» в матче с «Ванкувером».

Команды проведут шестой матч серии на домашней площадке «Ойлерс» во втором раунде Кубка Стэнли.

На данный момент «Ванкувер» ведет 3-2 в серии.

В шестом матче серии тренерский штаб «Эдмонтона» возвращает в ворота Стюарта Скиннера – он начнет игру в качестве стартового вратаря.

В четвертом и пятой играх серии в воротах «Ойлерс» играл Кэлвин Пикар. Он отбил 19 из 21 броска (победа 3:2) в четвертом матче и 32 из 35 – в пятом (поражение 2:3).

В этом плей-офф Скиннер провел 8 матчей, пропуская в среднем 3,23 шайбы и отражая 87,7% бросков.

2 комментария
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