Скиннер сыграет в воротах «Эдмонтона» в 6-м игре с «Ванкувером». В двух прошлых матчах серии играл Пикар

Стюарт Скиннер сыграет в воротах «Эдмонтона» в матче с «Ванкувером».

Команды проведут шестой матч серии на домашней площадке «Ойлерс» во втором раунде Кубка Стэнли.

На данный момент « » ведет 3-2 в серии.

В шестом матче серии тренерский штаб « » возвращает в ворота – он начнет игру в качестве стартового вратаря.

В четвертом и пятой играх серии в воротах «Ойлерс» играл . Он отбил 19 из 21 броска (победа 3:2) в четвертом матче и 32 из 35 – в пятом (поражение 2:3).

В этом плей-офф Скиннер провел 8 матчей, пропуская в среднем 3,23 шайбы и отражая 87,7% бросков.