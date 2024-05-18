Морис о матчах «Флорида» – «Бостон»: «Потрясающая серия. Были и грязь, и невероятное мастерство»
Пол Морис подвел итог серии «Флориды» с «Бостоном».
Во втором раунде Кубка Стэнли «Пантерс» победили «Брюинс» со счетом 4-2 и вышли в полуфинал Кубка Стэнли.
«Это была потрясающая серия. Были грязные моменты с обеих сторон, было невероятное мастерство.
Не чувствовал, что все под контролем, не было ощущения методичности в игре.
У команд был план, и они провели шесть игр, пытаясь ударить друг друга по лицу», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.