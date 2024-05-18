Морис о матчах «Флорида» – «Бостон»: «Потрясающая серия. Были и грязь, и невероятное мастерство»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Хоккей

Пол Морис подвел итог серии «Флориды» с «Бостоном».

Во втором раунде Кубка Стэнли «Пантерс» победили «Брюинс» со счетом 4-2 и вышли в полуфинал Кубка Стэнли.

«Это была потрясающая серия. Были грязные моменты с обеих сторон, было невероятное мастерство.

Не чувствовал, что все под контролем, не было ощущения методичности в игре.

У команд был план, и они провели шесть игр, пытаясь ударить друг друга по лицу», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

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