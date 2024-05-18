«Тратим на легионеров, а у нас хорошая тренерская школа. Не считаю назначение иностранца правильным решением». Экс-тренер «Трактора» Зуев о Заварухине и Гру

Теги Трактор Алексей Заварухин КХЛ Андрей Зуев Бенуа Гру Хоккей

Андрей Зуев поделился мнением о смене главного тренера в «Тракторе».

Клуб подписал контракт с канадским тренером Бенуа Гру и не стал предлагать новое соглашение Алексею Заварухину, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина.

– Удивились ли тому, что с Алексеем Заварухиным не продлили контракт и назначили канадца?

– Там своя кухня.

При подписании контракта с клубом всегда много нюансов. Мне сложно это комментировать. Но не считаю, что назначать иностранного тренера – правильное решение.

У нас есть свои ребята. Не каждый может быть главным тренером, это сложная работа и не все могут потянуть такую лямку.

Но надо доверять своим. Мы тратим деньги на иностранцев, а у нас своя хорошая тренерская школа.

Надо вернуться к тому, что было раньше – тренерские советы, учеба в ВШТ и практика в клубах.

Система по воспитанию своих кадров была продуктивная и надежная, – сказал тренер вратарей «Сокола» и чемпион мира-1993 Андрей Зуев, ранее работавший в «Тракторе».

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий