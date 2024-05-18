«Тратим на легионеров, а у нас хорошая тренерская школа. Не считаю назначение иностранца правильным решением». Экс-тренер «Трактора» Зуев о Заварухине и Гру

Андрей Зуев поделился мнением о смене главного тренера в «Тракторе».

Клуб подписал контракт с канадским тренером Бенуа Гру и не стал предлагать новое соглашение Алексею Заварухину, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина.

– Удивились ли тому, что с не продлили контракт и назначили канадца?

– Там своя кухня.

При подписании контракта с клубом всегда много нюансов. Мне сложно это комментировать. Но не считаю, что назначать иностранного тренера – правильное решение.

У нас есть свои ребята. Не каждый может быть главным тренером, это сложная работа и не все могут потянуть такую лямку.

Но надо доверять своим. Мы тратим деньги на иностранцев, а у нас своя хорошая тренерская школа.

Надо вернуться к тому, что было раньше – тренерские советы, учеба в ВШТ и практика в клубах.

Система по воспитанию своих кадров была продуктивная и надежная, – сказал тренер вратарей «Сокола» и чемпион мира-1993 , ранее работавший в « ».