«Тратим на легионеров, а у нас хорошая тренерская школа. Не считаю назначение иностранца правильным решением». Экс-тренер «Трактора» Зуев о Заварухине и Гру
Андрей Зуев поделился мнением о смене главного тренера в «Тракторе».
Клуб подписал контракт с канадским тренером Бенуа Гру и не стал предлагать новое соглашение Алексею Заварухину, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина.
– Удивились ли тому, что с Алексеем Заварухиным не продлили контракт и назначили канадца?
– Там своя кухня.
При подписании контракта с клубом всегда много нюансов. Мне сложно это комментировать. Но не считаю, что назначать иностранного тренера – правильное решение.
У нас есть свои ребята. Не каждый может быть главным тренером, это сложная работа и не все могут потянуть такую лямку.
Но надо доверять своим. Мы тратим деньги на иностранцев, а у нас своя хорошая тренерская школа.
Надо вернуться к тому, что было раньше – тренерские советы, учеба в ВШТ и практика в клубах.
Система по воспитанию своих кадров была продуктивная и надежная, – сказал тренер вратарей «Сокола» и чемпион мира-1993 Андрей Зуев, ранее работавший в «Тракторе».