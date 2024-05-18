Третьяк посетил Ухту: «В Коми созданы хорошие условия. «Кубок Третьяка» прошел на высоком уровне. После таких событий всегда происходит всплеск интереса к хоккею»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ детский хоккей Хоккей

Владислав Третьяк посетил республику Коми.

Президент Федерации хоккея России провел рабочую встречу главой республики Коми Владимиром Уйбой.

Также прошла торжественная церемония закрытия детского турнира «Кубок Третьяка» для команд 2013 года рождения.

«Благодарю Владимира Викторовича Уйбу за внимание и заботу о нашем виде спорта. В Коми созданы хорошие условия для тренировок, игр и проведения престижных турниров.

Во время встречи мы обсудили вопросы дальнейшего развития хоккея в регионе. Как всегда, актуальна задача вовлечения новых людей в наш спорт, популяризация хоккея, особенно среди детей и молодежи.

ФХР взаимодействует с республикой по всем вопросам, от развития инфраструктуры до обеспечения детско-юношеских школ самыми современными тренировочными методиками, обучения тренеров и судей.

«Кубок Третьяка» в Ухте прошел на очень высоком уровне. После таких событий всегда происходит всплеск интереса к хоккею.

Продолжаем совместную работу по развитию нашего спорта, чтобы система подготовки игроков не только выпускала звездных мастеров-профессионалов, но и обеспечивала массовость занятий.

Ведь хоккей – отличное средство воспитания настоящих мужчин и настоящих граждан.

Он приучает к работе в команде, к саморазвитию, а также укрепляет здоровые жизненные ценности», – сказал Владислав Третьяк.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И это та самая Республика Коми, где питерский СКА прератил финансирование детского и юношеского хоккея.
То есть дружбан Третьяк по фамилии Ротенберг прекратил в том числе по сути и финансирование "Кубка Третьяка".
+1
-1
0
Глупости ему дали прочитать по бумажке, в Коми вообще нет никакого хоккея, только тот, что сами единицы родители тянут на себе
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий