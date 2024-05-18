Третьяк посетил Ухту: «В Коми созданы хорошие условия. «Кубок Третьяка» прошел на высоком уровне. После таких событий всегда происходит всплеск интереса к хоккею»

Владислав Третьяк посетил республику Коми.

Президент Федерации хоккея России провел рабочую встречу главой республики Коми Владимиром Уйбой.

Также прошла торжественная церемония закрытия детского турнира «Кубок Третьяка» для команд 2013 года рождения.

«Благодарю Владимира Викторовича Уйбу за внимание и заботу о нашем виде спорта. В Коми созданы хорошие условия для тренировок, игр и проведения престижных турниров.

Во время встречи мы обсудили вопросы дальнейшего развития хоккея в регионе. Как всегда, актуальна задача вовлечения новых людей в наш спорт, популяризация хоккея, особенно среди детей и молодежи.

взаимодействует с республикой по всем вопросам, от развития инфраструктуры до обеспечения детско-юношеских школ самыми современными тренировочными методиками, обучения тренеров и судей.

«Кубок Третьяка» в Ухте прошел на очень высоком уровне. После таких событий всегда происходит всплеск интереса к хоккею.

Продолжаем совместную работу по развитию нашего спорта, чтобы система подготовки игроков не только выпускала звездных мастеров-профессионалов, но и обеспечивала массовость занятий.

Ведь хоккей – отличное средство воспитания настоящих мужчин и настоящих граждан.

Он приучает к работе в команде, к саморазвитию, а также укрепляет здоровые жизненные ценности», – сказал .