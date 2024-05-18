Алексей Дементьев: «Гру в «Тракторе» – самое топовое событие межсезонья. Решение понимаемо. В клубе знают, что могут дать иностранные специалисты»
Алексей Дементьев высказался о назначении Бенуа Гру главным тренером «Трактора».
Клуб подписал контракт с канадским тренером Бенуа Гру и не стал предлагать новое соглашение Алексею Заварухину, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина.
«Назначение Бенуа Гру в «Трактор» – это самое топовое событие межсезонья.
На данный момент я бы ни в коем случае не стал оценивать переход Гру со знаком плюс или минус.
Само решение назначить этого канадского специалиста для меня понимаемо.
В клубе знают, что могут дать иностранные специалисты», – сказал агент Алексей Дементьев.