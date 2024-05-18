Алексей Дементьев: «Гру в «Тракторе» – самое топовое событие межсезонья. Решение понимаемо. В клубе знают, что могут дать иностранные специалисты»

Теги Трактор КХЛ Бенуа Гру Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев высказался о назначении Бенуа Гру главным тренером «Трактора».

Клуб подписал контракт с канадским тренером Бенуа Гру и не стал предлагать новое соглашение Алексею Заварухину, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина.

«Назначение Бенуа Гру в «Трактор» – это самое топовое событие межсезонья.

На данный момент я бы ни в коем случае не стал оценивать переход Гру со знаком плюс или минус.

Само решение назначить этого канадского специалиста для меня понимаемо.

В клубе знают, что могут дать иностранные специалисты», – сказал агент Алексей Дементьев.

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1 комментарий
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Да все только за что появляются новые лица в КХЛ. А сезон покажет правильно ли это решение.
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