Алексей Дементьев: «Гру в «Тракторе» – самое топовое событие межсезонья. Решение понимаемо. В клубе знают, что могут дать иностранные специалисты»

Алексей Дементьев высказался о назначении Бенуа Гру главным тренером «Трактора».

Клуб подписал контракт с канадским тренером Бенуа Гру и не стал предлагать новое соглашение Алексею Заварухину, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина.

«Назначение Бенуа Гру в « » – это самое топовое событие межсезонья.

На данный момент я бы ни в коем случае не стал оценивать переход Гру со знаком плюс или минус.

Само решение назначить этого канадского специалиста для меня понимаемо.

В клубе знают, что могут дать иностранные специалисты», – сказал агент .