Салливан из «Питтсбурга» возглавил сборную США на Турнир четырех наций и Олимпиаде-2026

Теги Питтсбург Сборная США по хоккею НХЛ Майк Салливан олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Турнир четырех наций НХЛ Хоккей

Сборная США по хоккею назвала главного тренера на Олимпиаду-2026.

Майк Салливан, возглавляющий «Питтсбург», стал главным тренером сборной США на двух предстоящих международных турнирах с участием игроков НХЛ.

Салливан возглавит команду на Турнире четырех наций в феврале 2025 года, а также на Олимпийских играх в 2026 году в Италии.

В 2016 году Салливан входит в тренерский штаб сборной США на Кубке Мира.

Специалист возглавляет «Питтсбург» с декабря 2015 года. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок Стэнли – в 2016 и 2017 годах.

4 комментария
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Как по мне, прекрасное назначение, он все таки опытный тренер, а не попадание Пингвинов в ПО, это не совсем его вина, целое поколение сменилось.
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Ответ Michael Yashkin-Daszkiewicz
Как по мне, прекрасное назначение, он все таки опытный тренер, а не попадание Пингвинов в ПО, это не совсем его вина, целое поколение сменилось.
Это в том числе его вина:))) Забронзовел мужик, с молодежью работать не хочет, и стиль менять под реалии нынешних Питов тоже... А большинство наше это уже анекдот...
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Мощно
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Отлично. Весь штаб наверное тот же, что и должен был ехать в Пекин в 2022
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