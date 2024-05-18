Салливан из «Питтсбурга» возглавил сборную США на Турнир четырех наций и Олимпиаде-2026

Сборная США по хоккею назвала главного тренера на Олимпиаду-2026.

, возглавляющий « », стал главным тренером сборной США на двух предстоящих международных турнирах с участием игроков НХЛ.

Салливан возглавит команду на Турнире четырех наций в феврале 2025 года, а также на Олимпийских играх в 2026 году в Италии.

В 2016 году Салливан входит в тренерский штаб сборной США на Кубке Мира.

Специалист возглавляет «Питтсбург» с декабря 2015 года. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок Стэнли – в 2016 и 2017 годах.