Салливан из «Питтсбурга» возглавил сборную США на Турнир четырех наций и Олимпиаде-2026
Сборная США по хоккею назвала главного тренера на Олимпиаду-2026.
Майк Салливан, возглавляющий «Питтсбург», стал главным тренером сборной США на двух предстоящих международных турнирах с участием игроков НХЛ.
Салливан возглавит команду на Турнире четырех наций в феврале 2025 года, а также на Олимпийских играх в 2026 году в Италии.
В 2016 году Салливан входит в тренерский штаб сборной США на Кубке Мира.
Специалист возглавляет «Питтсбург» с декабря 2015 года. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок Стэнли – в 2016 и 2017 годах.