Сборная Финляндии – Сборная Швейцарии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат мира 21 мая

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Во вторник, 21 мая, сыграют сборная Финляндии и сборная Швейцарии в группе a Чемпионата Мира по хоккею.

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Во сколько играют сборная Финляндии – сборная Швейцарии

  • Начало матча запланировано на 21:20 по московскому времени.

Сборная Финляндии: все новости

Сборная Швейцарии: все новости

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Последние матчи сборная Швейцарии

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰

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