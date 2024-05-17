Сборная Финляндии – Сборная Швейцарии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат мира 21 мая
Во вторник, 21 мая, сыграют сборная Финляндии и сборная Швейцарии в группе a Чемпионата Мира по хоккею.
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- Игра пройдет на стадионе «O2 Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Игра.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Финляндии – сборная Швейцарии
- Начало матча запланировано на 21:20 по московскому времени.
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