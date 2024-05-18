Таварес об отставке Кифа и Беруби в «Торонто»: «На хоккеистах тоже лежит ответственность, чтобы делать работу лучше. Крэйг поможет нам в этом»

Теги Торонто НХЛ Джон Таварес Крэйг Беруби Шелдон Киф Хоккей

Джон Таварес оценил назначение Крэйга Беруби главным тренером «Торонто».

Специалист сменил Шелдона Кифа на посту главного тренера «Мэйпл Лифс».

«Я связался с ним посредством текстового сообщения.

Конечно, непросто видеть то, что Киф покинул команду, но порой это часть игры, и на игроках тоже лежит ответственность, чтобы делать свою работу лучше. С приходом Крэйга он поможет нам в этом.

Я рад поработать с ним. У него огромный опыт. Процесс уже начался, с нетерпением ждем встречи с ним.

С нетерпением ждем, что Крэйг привнесет в команду и как он может помочь нам добраться туда, куда мы хотим, а это, конечно, наша итоговая цель. Это наши ожидания и то, что мы хотим достичь», – сказал нападающий «Торонто» Джон Таварес.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Надо попробовать вашу жадную до денег четверку раскидать на 3-4 звена, и время подравнять.
Будете прокачивать парней с зарплатой в 5-10 раз меньше и помогать таскать рояль.
Может будет побольше толка))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий