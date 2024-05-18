Таварес об отставке Кифа и Беруби в «Торонто»: «На хоккеистах тоже лежит ответственность, чтобы делать работу лучше. Крэйг поможет нам в этом»
Джон Таварес оценил назначение Крэйга Беруби главным тренером «Торонто».
Специалист сменил Шелдона Кифа на посту главного тренера «Мэйпл Лифс».
«Я связался с ним посредством текстового сообщения.
Конечно, непросто видеть то, что Киф покинул команду, но порой это часть игры, и на игроках тоже лежит ответственность, чтобы делать свою работу лучше. С приходом Крэйга он поможет нам в этом.
Я рад поработать с ним. У него огромный опыт. Процесс уже начался, с нетерпением ждем встречи с ним.
С нетерпением ждем, что Крэйг привнесет в команду и как он может помочь нам добраться туда, куда мы хотим, а это, конечно, наша итоговая цель. Это наши ожидания и то, что мы хотим достичь», – сказал нападающий «Торонто» Джон Таварес.
Будете прокачивать парней с зарплатой в 5-10 раз меньше и помогать таскать рояль.
Может будет побольше толка))