Таварес об отставке Кифа и Беруби в «Торонто»: «На хоккеистах тоже лежит ответственность, чтобы делать работу лучше. Крэйг поможет нам в этом»

Джон Таварес оценил назначение Крэйга Беруби главным тренером «Торонто».

Специалист сменил Шелдона Кифа на посту главного тренера «Мэйпл Лифс».

«Я связался с ним посредством текстового сообщения.

Конечно, непросто видеть то, что Киф покинул команду, но порой это часть игры, и на игроках тоже лежит ответственность, чтобы делать свою работу лучше. С приходом Крэйга он поможет нам в этом.

Я рад поработать с ним. У него огромный опыт. Процесс уже начался, с нетерпением ждем встречи с ним.

С нетерпением ждем, что Крэйг привнесет в команду и как он может помочь нам добраться туда, куда мы хотим, а это, конечно, наша итоговая цель. Это наши ожидания и то, что мы хотим достичь», – сказал нападающий « » .