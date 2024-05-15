Колорадо – Даллас где смотреть шестой матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 18 мая

В субботу, 18 мая, сыграют Колорадо и Даллас в шестом матче 2-го раунда Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «Ball Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Колорадо – Даллас

Начало матча запланировано на 05:00 по московскому времени.

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Прогноз на шестой матч Колорадо – Даллас

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