Йоси – лидер гонки бомбардиров ЧМ-2024. Защитник сборной Швейцарии набрал 10 очков в 5 матчах

Теги Нэшвилл НХЛ Сборная Швейцарии по хоккею Сборная Дании по хоккею ЧМ по хоккею Маркус Юханссон Роман Йоси Нико Хишир Хоккей

Роман Йоси лидирует в списке лучших бомбардиров ЧМ по хоккею.

Защитник сборной Швейцарии набрал 2 (1+1) очка в матче группового этапа ЧМ-2024 против команды Дании (8:0).

Роман Йоси, представляющий «Нэшвилл», отметился результативными действиями во всех пяти встречах на турнире.

В общей сложности Йоси набрал 10 (3+7) баллов и возглавляет список лучших бомбардиров ЧМ-2024.

Швейцарец опережает на один балл партнера по команде Нико Хишира и шведа Маркуса Юханссона, у которых в активе по девять набранных очков.

3 комментария
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Он топ. Помню как его первый раз заметил на кубке мира в 2016. Был восхищён его катанием.
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Лучший европейский защитник на данный момент.
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Жаль что шведец - не швейцар 🤬😭
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