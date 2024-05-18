Йоси – лидер гонки бомбардиров ЧМ-2024. Защитник сборной Швейцарии набрал 10 очков в 5 матчах

Роман Йоси лидирует в списке лучших бомбардиров ЧМ по хоккею.

Защитник сборной набрал 2 (1+1) очка в матче группового этапа ЧМ-2024 против команды (8:0).

, представляющий « », отметился результативными действиями во всех пяти встречах на турнире.

В общей сложности Йоси набрал 10 (3+7) баллов и возглавляет список лучших бомбардиров ЧМ-2024.

Швейцарец опережает на один балл партнера по команде и шведа Маркуса Юханссона, у которых в активе по девять набранных очков.