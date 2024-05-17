Сборная Швеции – Сборная Словакии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат мира 21 мая
Во вторник, 21 мая, сыграют сборная Швеции и сборная Словакии в группе b Чемпионата Мира по хоккею.
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- Игра пройдет на стадионе «ČEZ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Швеции – сборная Словакии
- Начало матча запланировано на 21:20 по московскому времени.
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