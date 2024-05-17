Сборная Швеции – Сборная Словакии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат мира 21 мая

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Во вторник, 21 мая, сыграют сборная Швеции и сборная Словакии в группе b Чемпионата Мира по хоккею.

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Во сколько играют сборная Швеции – сборная Словакии

  • Начало матча запланировано на 21:20 по московскому времени.

Сборная Швеции: все новости

Сборная Словакии: все новости

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Последние матчи сборная Словакии

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰

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