Кузнецов о 6-м матче с «Рейнджерс»: «Игра засела в голове, я еще мысленно в этом матче, остался горький привкус. Благодарен за возможность быть в «Каролине» и играть в НХЛ»
Евгений Кузнецов рассказал, что по-прежнему размышляет о матче с «Рейнджерс».
«Каролина» проиграла «Рейнджерс» (2-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.
В шестой игре «Харрикейнс» вели 3:1 по ходу встречи, но уступили 3:5 и завершили выступление в плей-офф НХЛ в этом сезоне.
«Я обычно много не переживаю о матче. Не думаю долго о нем. Но именно эта игра по-прежнему засела у меня в голове. С этим мне наверняка придется что-то сделать. Это отстой лично для меня.
Переход в «Каролину» – прекрасная возможность для меня. Я хотел поблагодарить людей, которые сделали это возможным. Я пытался быть собой и старался помочь команде победить. К сожалению, остался горький привкус по итогам сезона.
Сейчас очень много эмоций. Я очень благодарен за возможность быть здесь и продолжать играть в НХЛ.
Просто сложно подобрать слова, потому что мысленно я все еще в той шестой игре», – сказал нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов.