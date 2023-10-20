Заявления Путина о спорте, Бензема судится с министром внутренних дел Франции, футболист-гей в «Интере» и другие новости утра

1. Владимир Путин сделал несколько заявлений на тему спорта: 1) «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»; 2) о санкциях: «Несмотря ни на какие сложности, российский спорт развивается. Вся эта пена политическая рано или поздно слетит»; 3) призвал развивать институт спортивного арбитража в России: «Это должна быть независимая, серьезная структура, которой все доверяют»; 4) «К 2030 году нужно вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян»; 5) «Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это этническая дискриминация»; 6) «То, что происходит в современных международных спортивных организациях, – это признаки вырождения».

Президент России также одобрил предложение объявить 2024-й годом спорта и возобновить спортивные парады на Красной площади.

2. «Трактор» победил «Металлург» (2:1), ЦСКА обыграл «Локомотив» (3:0) и другие результаты дня в Фонбет чемпионате КХЛ.

3. За миланский «Интер» играет футболист-гей. Об этом рассказал инсайдер Фабрицио Корона, раскрутивший громкий скандал с нелегальными ставками в итальянском футболе.

4. Карим Бензема подаст два иска в суд на министра внутренних дел Франции, обвинившего его в связи с «Братьями-мусульманами» (запрещенная в России террористическая организация).

5. НХЛ. «Тампа» одолела «Ванкувер» (4:3), Кучеров сделал дубль и стал 1-й звездой. «Флорида» обыграла «Торонто» (4:1), Бобровский отразил 29 бросков и стал 1-й звездой. «Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу» (1:4), Шестеркин пропустил 4 шайбы и был заменен. Все результаты дня – здесь.

6. В Израиле не будут проводить матчи под эгидой УЕФА до дальнейшего уведомления на фоне конфликта с Палестиной. Матч квалификации Евро-2024 Бельгия – Швеция, прерванный из-за убийства двух шведских фанатов в Брюсселе, не будет доигран, счет 1:1 утвержден как окончательный.

7. Олимпийская чемпионка Алина Загитова может стать послом Игр БРИКС в Казани.

8. Победителям и призерам зимней Спартакиады выплатят около 620 млн рублей. Общий призовой фонд Всемирных игр дружбы – 4,6 млрд рублей.

9. Ислам Махачев – Алекс Волкановски и Камару Усман – Хамзат Чимаев провели битвы взглядов. Хасбик вынес Махачеву пояс.

10. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил о проведении футбольного чемпионата «Содружество», в котором примут участие 10 клубов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он начнется в марте 2024 года.

11. В Единой лиге ВТБ 21+9 от Лабери помогли УНИКСу разгромить «Уралмаш», «Нижний Новгород» дома уступил «Астане».

12. 43-летняя Винус Уильямс планирует вернуться в тур в марте 2024 года.

Цитаты дня:

«Бензема никогда не нравилась Франция. Он хочет соблюдать законы шариата, который предусматривает джихад – войну с неверными. Неверные – это мы с вами». Политик Земмур о Кариме

Третьяк – Путину: «Хотел бы попросить вас предложить федеральным каналам больше уделять времени спортивным новостям. Нам есть чем гордиться»

Велогонщица Забелинская: «Убедилась, что в России меня не ценят. Там ценны представители определенных видов спорта, все остальные – серая масса»

Губерниев об Олимпиаде: «Чемпионы, говорящие о бойкоте, сильно лукавят. На нынешних спортсменов им по большому счету наплевать»

Туктамышева о непопадании на Олимпиаду-2022: «Там по факту три гениальные девочки пошли. Поэтому че тут обижаться?»

Поздняков о недопуске россиян к турнирам: «Я бы назвал это спортивным геноцидом»

Ислам Махачев: «Пока я в легком весе, Волкановски не стать чемпионом»