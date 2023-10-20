Георгиев в 1-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 18 бросков «Чикаго». У него 4 победы в 4 играх в сезоне
Александр Георгиев в 1-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 18 бросков «Чикаго».
«Колорадо» обыграл «Блэкхокс» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Шатаут стал для российского вратаря 14-м в карьере. Его признали 1-й звездой встречи.
В текущем сезоне у Георгиева 4 победы в 4 матчах при 96,5% сэйвов и коэффициенте надежности 0,98.
Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Georgiev is the third goalie in Avalanche/Nordiques history to win each of his team’s first four games, (Stephane Fiset, 5-0-0 in 1994-95; and Ron Hextall, 4-0-0 in 1992-93).