Георгиев в 1-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 18 бросков «Чикаго». У него 4 победы в 4 играх в сезоне

Теги Чикаго Колорадо НХЛ Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев в 1-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 18 бросков «Чикаго».

«Колорадо» обыграл «Блэкхокс» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ

Шатаут стал для российского вратаря 14-м в карьере. Его признали 1-й звездой встречи.

В текущем сезоне у Георгиева 4 победы в 4 матчах при 96,5% сэйвов и коэффициенте надежности 0,98.

Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь

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7 комментариев

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antonio1589
Заявка на Везину.
+5
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Костя Кот
процент отраженных - 🤯
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Андрей Зборовский
Жора пока очень неплохо выглядит, во втором периоде, обрезался Макар, ястребы выкатились два в одного, но болгарин был на высоте.
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Сергей Нагорнов
Показатели конечно топовые. Что процент отраженных, что в среднем пропущенных.
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Илья Цветков
Вроде как первый в истории франшизы вратарь, начавший сезон с 4х побед подряд
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Inter_09
Если так дальше продолжит то будет 82 победы в конце сезона.
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Александр Балабанов
Ответ Илья Цветков
Вроде как первый в истории франшизы вратарь, начавший сезон с 4х побед подряд
Не франшизы. Первый только в денверской истории.

Georgiev is the third goalie in Avalanche/Nordiques history to win each of his team’s first four games, (Stephane Fiset, 5-0-0 in 1994-95; and Ron Hextall, 4-0-0 in 1992-93).
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