Георгиев в 1-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 18 бросков «Чикаго». У него 4 победы в 4 играх в сезоне

Александр Георгиев в 1-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 18 бросков «Чикаго».

« » обыграл «Блэкхокс» (4:0) в регулярном чемпионате .

Шатаут стал для российского вратаря 14-м в карьере. Его признали 1-й звездой встречи.

В текущем сезоне у 4 победы в 4 матчах при 96,5% сэйвов и коэффициенте надежности 0,98.

Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.