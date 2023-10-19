В Израиле не будут проводить матчи под эгидой УЕФА до дальнейшего уведомления на фоне конфликта с Палестиной

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УЕФА решил не проводить игры в Израиле.

Союз объявил, что «после тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля» было решено не проводить в стране матчи под эгидой УЕФА до дальнейшего уведомления.

Израильской футбольной ассоциации, клубам «Маккаби» Хайфа и «Маккаби» Тель-Авив предложено найти стадионы за пределами территории Израиля для проведения своих домашних матчей в турнирах УЕФА.

Кроме того, ближайшие матчи «Маккаби» Хайфа и «Маккаби» Тель-Авив в Лиге Европы и Лиге конференций соответственно были перенесены.

Решение было вызвано продолжающимся палестино-израильским конфликтом, обострение которого произошло 7 октября.

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17 комментариев

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Alex1104
Не скажу, что быстро догадались.
+5
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Фран
Надо быть последовательными тогда уж. Дисквалифицируйте Израиль до окончания конфликта да и всё.
+5
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Nikolay Kavcic
Ответ seppblatter@mail.ru
А тем временем, в той самой больнице, Минздрав Палестины (есть такой) насчитал уже 10 000 жертв. Где вы, сочувствующие?
говорят там перевалило за 1 млн ....
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Георгий Большаков
В итоге израильские клубы будут играть в Кубке АФК, если чемпионат Палестины выиграют
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Станислав Л
Отстранение?
это нога у того, у кого надо нога(с)
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Водяра
Можно товарняк скатать в Ашдоде между Израилем и Палестиной.
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#nikon
Там вся страна размером со стадион. Где там играть? Да ещё во время войны.
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Подкат Пенальтьевич
Израиль вообще не Европа, непонятно что он делает в УЕФА
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Russ Ivan
УЕФА насобирал в себя всякий азиатский шлак и кучу всяких доминионов и автономных регионов в виде крошечных островов и клочков суши. Теперь пусть расхлёбывает этот сумасшедший колхоз...
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David Aprasidze
Ответ seppblatter@mail.ru
А тем временем, в той самой больнице, Минздрав Палестины (есть такой) насчитал уже 10 000 жертв. Где вы, сочувствующие?
Это как сцена в Зохане где из такси выходят 50 арабов.
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Vitto
Ответ seppblatter@mail.ru
А тем временем, в той самой больнице, Минздрав Палестины (есть такой) насчитал уже 10 000 жертв. Где вы, сочувствующие?
Ну зап-лись, бывает...
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ValmontZ
Ответ seppblatter@mail.ru
А тем временем, в той самой больнице, Минздрав Палестины (есть такой) насчитал уже 10 000 жертв. Где вы, сочувствующие?
чет мало, учитывая что там пара этажей + парковка. Если там тела уже лежали штабелями, то под 100к должно быть.
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