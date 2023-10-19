В Израиле не будут проводить матчи под эгидой УЕФА до дальнейшего уведомления на фоне конфликта с Палестиной
УЕФА решил не проводить игры в Израиле.
Союз объявил, что «после тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля» было решено не проводить в стране матчи под эгидой УЕФА до дальнейшего уведомления.
Израильской футбольной ассоциации, клубам «Маккаби» Хайфа и «Маккаби» Тель-Авив предложено найти стадионы за пределами территории Израиля для проведения своих домашних матчей в турнирах УЕФА.
Кроме того, ближайшие матчи «Маккаби» Хайфа и «Маккаби» Тель-Авив в Лиге Европы и Лиге конференций соответственно были перенесены.
Решение было вызвано продолжающимся палестино-израильским конфликтом, обострение которого произошло 7 октября.
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